Outre-mer et Corse : La taxe Chirac est-elle vraiment supprimée ?

iniquité tarifaire affectant les populations ultramarines voyageant entre la France hexagonale et leurs territoires en aller-retour, en classe économique, tel que proposé par l'amendement du Gouvernement.



Ainsi, ce sous-amendement propose de maintenir le tarif applicable à ces trajets à 2,63 €, conformément au tarif de solidarité prévu pour le transport aérien, tel que défini au 2° de l'article L. 422-20. Il permet de garantir une application équitable pour l’ensemble des populations concernées.

Nous avons proposé à 150 sénateurs des textes, nous leur avons envoyé deux fois.



Effectivement, le Sénat a adopté un texte qui revient sur le projet initial, qui passe d'une façon générale la taxe pour les destinations européennes de 9 à 5,30 euros. Contrairement à ce qui est en train de circuler, nous avons aussi eu un amendement repris par une sénatrice qui s'appelle Madame Petrus, et qui a repris mot pour mot le texte qu'on lui a demandé de porter, et qui sort les ultramarins et la Corse.



C'est une action dont on peut quand même se satisfaire,

Et donc, si la proposition du sénateur de la Guadeloupe de faire passer la hausse de 9 eurosIl prévoit ainsi une mesure d'exception pour les territoires ultramarins. Il stipule qu'il vise à corriger une "Dans le même temps et comme nous vous l'avons révélé ce matin, le barème est appelé à évoluer aussi pour les autres destinations, si jamais le PLF 25 est maintenu par le gouvernement et voté à l'Assemblée nationale." a affirmé Valérie Boned, lors du congrès Selectour à Doha.Et pour poursuivre sur les propos de la présidente des EDV, un autre texte a lui bien été adopté par le Sénat. Il a été déposé par l'Union centriste et 60 sénateurs.