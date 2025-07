Tour de France, nature, nostalgie : le bel avenir de la vélo-mania [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 133€ TTC par an.

Plus d’un million de spectateurs, malgré la pluie, se sont pressés à Lille au départ et le long de la première étape du Tour de France. Une fois de plus, les Hauts-de-France ont démontré leur passion pour un événement sportif indétrônable qui, depuis 1903 (hormis les périodes de guerre) enchante les routes de l’Hexagone.Tout aussi révélateur de l’engouement de nos compatriotes pour le cyclisme : le nombre de téléspectateurs qui cette année a dépassé les 3 millions alors qu’au niveau mondial, on estime que le Tour enregistre (selon les organisateurs) près de 3.5 milliards de téléspectateurs issus de 190 pays.Moins que le football mais particulièrement populaire parmi toutes les générations et nationalités, l’événement, comme l’explique le sociologue Jean Viard «». Selon lui, «».Un constat particulièrement pertinent qui se vérifie d’une année sur l’autre et se justifie par l’excellente organisation de l’événement qui, rappelons-le, mobilise 4 à 5000 personnes par jour pendant trois semaines, accueille au total environ 10 à 12 millions de «» dans une grande traversée de la France ( avec quelques incursions européennes), et génère :-150 millions d’euros de retombées économiques- 90 M€ de droits de retransmission- 37,5M€ des revenus commerciaux sponsoring et marketing- 22,5 M€ de revenus réglés par les villes-étapes.A la fois sport, spectacle et fête, le cyclisme est, il est vrai, particulièrement cher à de nombreuses populations mais aussi à de nombreux élus locaux qui jouent des coudes pour constituer une ville étape ou au moins recevoir le passage du Tour.Ainsi, le maire d’Orléans particulièrement enthousiaste, a fait son possible pour épingler sa ville sur la carte de l’événement et peu importe le prix. Pour lui et ses confrères : «».Souvent évoquée la dimension touristique de l’événement est bien réelle.. Quand on suit les étapes de montagne pyrénéennes sur son petit écran, cela ne donne-t-il pas envie de les découvrir ?