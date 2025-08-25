Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?

Nous allons connaître avec l’IA ce que nous avons vécu avec Internet. Il nous a enlevé des clients : nous vendons beaucoup moins de billets de train et de vols secs. Avec l’IA, ce sera pareil. Nous allons perdre des clients et des produits qui seront faciles à acheter avec un assistant virtuel,

Je m’en sers pour mes posts sur les réseaux sociaux, gommer mes lacunes ou encore générer des illustrations.



Les évolutions vont très vite et l’outil est globalement efficace. Les clients nous font assez peu de retours sur le sujet, sauf quelques-uns qui nous disent l’utiliser pour préparer leur planning à New York ou dans d’autres destinations, donc après la vente.



Je ne serais pas étonné que, dans un futur plus ou moins proche, nous ayons des clients qui viennent nous voir avec un carnet de voyage entièrement composé par ChatGPT, mais qui préfèrent réserver dans une agence pour profiter de la responsabilité de plein droit.



Les travel planners seront les premiers impactés par ChatGPT, car ils ne vendent que du conseil.



Le risque pèse aussi sur notre métier, c’est évident, mais si nous savons nous en servir, nous allons gagner du temps et nous en sortir plutôt bien, surtout pour ceux qui produisent eux-mêmes