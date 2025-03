Visas, passeport, CNI : pourquoi vous ne devriez plus vous fier à France Diplomatie [ABO]

responsable de plein droit en cas de non-exécution de la prestation prévue au contrat,

Il ne peut s’appuyer sur le site du ministère des Affaires étrangères qui indiquait (mais qui n’indique d’ailleurs plus aujourd’hui) que la carte d’identité suffisait pour aller au Groenland, ce site n’ayant qu’un rôle d’information.



Il renvoie sur les sites des ambassades des pays et la société ***** ayant la possibilité de s’informer auprès de l’ambassade du Danemark des formalités exigées, ne peut prétendre au caractère inévitable et exceptionnel de l’impossibilité de se rendre au Groenland avec une simple carte d’identité et du débarquement des passagers sans passeport,

La Cour d’appel de Paris se fonde sur l’article L.211-16 du Code du tourisme qui dispose que le voyagiste est "" saufElle a considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée ni aux époux, ni aux autorités portuaires.La loi exige du voyagiste qu’il donne les renseignements sans que le voyageur ait à rechercher l’information." explique la décision de justice.Le voyagiste a donc manqué à son obligation d’information, engageant sa responsabilité de plein droit, d’où la confirmation par la cour de sa condamnation.La faute étant caractérisée, la Cour d’appel de Paris confirme également que l’assureur est responsable des conséquences financières de cette dernière d’où sa condamnation in solidum avec le voyagiste à l’indemnisation des époux.dans la communication de ces formalités administratives exigées et s’inscrit dans une volonté toujours plus protectrice du voyageur.