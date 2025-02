Chloé Rezlan (Adeona Avocat.e.s) : "Les problématiques aériennes sont un sujet quotidien"

Le covid, crise qui a largement impacté le secteur touristique n'y est pas étranger.



"Avec la pandémie, les professionnels se sont retrouvés dans des situations où l'absence de contrat s'est révélée problématique. De nombreux partenariats commerciaux durent depuis des années. Je trouve les professionnels du tourisme assez fidèles.



Toutefois, de plus en plus d'acteurs formalisent et contractualisent leur relation ou au moins posent un certain nombre de principes. Cela a tendance à tendre un peu les relations entre agents de voyages et TO, ou entre distributeurs, producteurs et compagnies aériennes. Quand il y a une crise on est souvent moins patient et un peu moins susceptible de trouver des accords."