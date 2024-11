Vols annulés : les compagnies devront indemniser, même en cas d'erreur de l'agence [ABO]

La Cour de justice de l'Union européenne a fourni une réponse quelque peu déconcertante, pour les professionnels du tourisme.



" Un passager aérien qui disposait, dans le cadre d’un voyage à forfait, d’une réservation confirmée pour un vol peut demander au transporteur aérien effectif l’indemnisation dans l’hypothèse où l’organisateur de ce voyage a, sans en informer préalablement ce transporteur, avisé ce passager que le vol ne serait pas assuré, alors même que ce vol a été opéré comme prévu, " affirme le rendu.



Pour parvenir à cette solution, la Cour considère d’abord que l'objectif de protection des voyageurs énoncé dans les considérants du Règlement impose que ses dispositions soient interprétées de sorte qu’une protection élevée soit offerte aux passagers.



Pour justifier sa décision, elle s'appuie sur 2 décisions précédemment rendues, notamment celle de LATAM Airlines Group (C-238/22), en 2023.



Elle expliquait alors qu’un transporteur aérien effectif ayant informé à l’avance un passager de son refus de le laisser embarquer, est tenu d’indemniser le passager même en l'absence de présentation à l’embarquement.



Dans le cas présent, la CJUE estime que le fait que l’annulation ait été communiquée par l’organisateur du voyage et non par le transporteur ne modifie en rien l’obligation d’indemnisation qui incombe à ce dernier.



La Cour poursuit, sur la base de l'arrêt Azurair (C-146/20), en expliquant que les passagers peuvent se fier aux informations transmises par l'organisateur de leur voyage.



Et estime que « le risque que des organisateurs de voyages fournissent des informations inexactes aux passagers dans le cadre de leurs activités doit être assumé par le transporteur aérien ».



Même si le poids de l'indemnisation, en cas d'erreur de l'organisateur de voyages, pèse sur les compagnies, la Cour affirme que celles-ci peuvent se retourner contre les agents de voyages !



Quoi qu'il en soit et conformément à l’article 13 du règlement en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers, une fois l’indemnisation versée, le transporteur pourra se retourner contre l’organisateur de voyage fautif pour obtenir un remboursement.