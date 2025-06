Aérien : un pas de plus vers la gratuité des bagages cabine... [ABO]

De plus, alors que les agents devront reverser l’argent aux clients, sans nécessairement en disposer en caisse, les compagnies aériennes auront, selon le texte voté, 14 jours pour procéder au remboursement.



L’Europe pourrait créer une nouvelle usine à gaz et des tensions entre deux secteurs déjà en conflit ouvert.



Et dans un esprit de simplification des démarches, les députés souhaitent obliger les transporteurs à envoyer automatiquement, et dans un délai de 48 heurs, les formulaires de remboursement pré-remplis aux voyageurs en cas de perturbation.



Au sujet des circonstances exceptionnelles, le texte prévoit qu’elles doivent être strictement limitées à une liste exhaustive instaurée par la Commission européenne.



Si l’ensemble des élus se sont félicités de cette adoption générale, elle est encore loin d’être effective pour les Européens.



Après ce vote, le Parlement se réunira en plénière pour s’exprimer ; il pourra, lui aussi, déposer des amendements et modifier l’essence de la réforme.



" Le vote aura lieu au plus tôt en juillet, mais il est plus probable qu’il ait lieu en septembre prochain.



Il pourra être modifié, mais c’est rarement le cas, sauf en présence de problèmes politiques majeurs, ce qui ne semble pas être le cas ici. Nous allons essayer d’obtenir des changements, même si notre travail sera plus aisé lors du Trilogue, qui est l’étape suivant le vote en plénière.



L’avenir du projet est incertain, tout dépendra aussi de la position de la présidence, qui a fait des droits des passagers une priorité.



Nous pouvons nous attendre à une adoption définitive en décembre 2025, au plus tard avant le printemps 2026, " nous explique Eric Drésin.



Il reste donc six mois à chacun des secteurs pour avancer ses pions et peser sur un cadre réglementaire qui impactera des centaines de millions de voyageurs européens.