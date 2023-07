Après des études de droit et de gestion des associations européennes, Eric Drésin s'initie à l'hôtellerie avec sa collaboration à l'HOTREC, organisme qui regroupe 43 associations ou syndicats de l'hôtellerie-restauration dans 26 pays européens.



Il quitte ensuite la branche pour se tourner vers l'industrie agroalimentaire européenne, puis l'agriculture.



Il occupe pendant huit ans le poste de directeur d'une association européenne, CEETTAR (European Organisation of Agricultural, Rural and Forestry Contractors), qui est un prestataire de services dans le monde agricole et accompagne une start-up française (Karnott) dans l'agriculture connectée, pendant 10 mois avant de rejoindre l'ECTAA, en 2019.



2019 - Secrétaire général ECTAA

2018 - International Business Developer Karnott

2013 - Secrétaire général European Metal Union (EMU)

2010 - Directeur CEETTAR - Conféd. Européenne des Entrepreneurs de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers (Bruxelles)

2004 - Secrétaire général EFFAT (Bruxelles)