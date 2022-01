Europe : "la révision de la directive sur le voyage à forfait" est un dossier brûlant... 🔑

"Personnellement je ne sais pas qui il faut aider et comment ? Je ne suis pas sûre que les aides financières de l’Etat soient vraiment le médicament pour ne plus souffrir. Je les vois plutôt comme un placebo qui forcément aura et a déjà de graves répercussions sur le mental des troupes et qui conduit certaines personnes à changer de métier alors que c’était leur véritable passion.



Cela dit, ce qui a été fait en France sur la protection des salariés et employeurs a été une belle démonstration de solidarité et tout de même d’espoir pour la continuité des actions… Même si je sais que certaines agences ont du mal à s’en sortir aujourd’hui, en fonction de leur business modèle.



Il faut surtout penser à construire l’avenir, et cela exige que les aides soient justifiées par des projets, des formations et des actions visant l’excellence dans l’organisation et le parcours client.Mais sommes-nous tous égaux en matière de vente ? Comment fonctionnent certaines agences de voyages qui affichent des réductions à -90% ? J’avoue que je ne comprends pas le mécanisme ni le message envoyé aux consommateurs ?



Par rapport aux sondages évoqués, sur la situation dans les agences, comment sont-ils réalisés et auprès de qui et pour qui ? Les clients ne sont-ils pas partis ailleurs ? N'ont-ils pas fait le choix de réserver des lieux de proximité (appartements…) sans faire appel aux agences ? De plus en plus de « plate-formes » apparaissent dans notre paysage qui ne sont pas liées à notre métier de base ...Beaucoup d’agences souffrent des restrictions actuelles et à venir et il est compliqué aujourd’hui de vendre sereinement.



Le discours du « conseiller de vente » est donc très important pour le voyageur. Nous devons avoir la capacité à orienter les clients selon les conditions actuelles (en se référant notamment aux taux de vaccination dans chaque pays ?). Bien sûr certaines agences spécialisées se retrouvent dans l’incapacité de réaliser des ventes et elles doivent, par conséquent, être différenciées et recevoir un soutien approprié !D'après l'étude de novembre 2021, “plus de la moitié des entreprises du secteur ont réduit d'au moins 25% leurs effectifs.”



C’est un drame, évidemment ! Certaines d’entre-elles ont peut-être mis en place une restructuration permettant de vendre différemment ? Ou se sont adaptées à la nouvelle donne pour faire plus de ventes « en ligne » . Dans tous les cas, c’est un fait que quand il n’y a pas de visibilité, il ne peut pas y avoir d’avenir !"