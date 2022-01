Emmanuel Foiry (Kuoni) : "Une profession qui fait de moins en moins rêver, sortie des radars des jeunes..." 🔑

TourMaG.com - Et les nouveaux talents ne sont pas si faciles Ă trouver ?



Emmanuel Foiry : Ce n'est pas tant ça, c'est que nous devons les payer plus cher.



Sauf que le voyage n'est pas une industrie riche, nous ne sommes pas le secteur pharmacologique, l'assurance ou la finance, donc nous ne pouvons pas rivaliser.



Je suis assez inquiet Ă ce sujet.



Nous ne sommes pas encore dans la mĂŞme situation que les Etats-Unis, mais je vois des parcours incroyables, avec des personnes qui quittent le secteur Ă 50 voire mĂŞme 55 ans.



Quelque chose qui était impossible avant la pandémie. Les rapports s'inversent, les salariés ont pris le dessus, en quelque sorte. Nous allons devoir faire preuve d'ingéniosité, pour conserver nos staffs et éventuellement en recruter.



TourMaG.com - Le gouvernement va lancer une vaste campagne de communication sur les métiers du tourisme, est-ce suffisant ?



Emmanuel Foiry : C'est aux entreprises de travailler sur les niveaux de revenu, notamment.



Le gouvernement peut faire n'importe quel genre de communication, si les entreprises ne répondent pas présentes, ça ne servira à rien. Après ce n'est pas seulement propre au tourisme, une multitude de secteurs n'arrivent pas à recruter.



Nous avons un problème d'adéquation entre les études et ceux que veulent faire les gens, puis la réalité de l'emploi. Il y a un vrai débat à mener pour trouver de l'attractivité dans notre secteur et mon entreprise.



TourMaG.com - Êtes-vous prêts à augmenter les salaires ? Si c'est le cas, c'est tout un modèle économique à revoir.



Emmanuel Foiry : Je suis prêt, mais dans l'ordre de grandeur du marché.



Si nous étions dans une industrie qui gagne beaucoup d'argent, alors nous pourrions bien rémunérer nos salariés. Aujourd'hui, tout le monde sait que le tour-opérating et les agences de voyages sont avant tout des métiers de passion.



Les marges de manoeuvre sont restreintes, il n'y a pas d'argent magique dans les sociétés.