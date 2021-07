François Piot (Prêt à Partir) : "Pour rebondir, nous avons imaginé un plan sur trois axes"

TourMaG.com - Comment voyez-vous la reprise et quels en sont les principaux enjeux, selon vous ?



François Piot : La reprise est bien là, même si ce n’est pas un raz-de-marée de commandes.



L’été 2021 sera très moyen, comparé à 2019, et nous ne rattraperons pas le retard accumulé : l’exercice 2021 sera encore en net retrait en volume par rapport à l’exercice 2020 (attention, nous clôturons en septembre).



Nous sommes soutenus par le fonds de solidarité et le chômage partiel, et la perte d’exploitation 2021 sera bien inférieure à celle de 2020.



L’enjeu de la reprise n’est pas vraiment économique, puisque nous sommes correctement soutenus par le gouvernement : il est beaucoup plus commercial. Retrouver nos clients avec qui nous sommes toujours restés en lien, leur expliquer les contraintes sanitaires, les conseiller et les rassurer.



Nous avons engrangé pas mal de ventes entre le 19 mai et le 14 juillet, dont beaucoup de nouveaux clients. Le message à faire passer à nos clients, c’est : " nous sommes toujours là, vivants et debout, et toujours à votre service ".



L’autre enjeu principal, étroitement lié à l’enjeu commercial, c’est l’enjeu humain et managérial. Que nos équipes reprennent le chemin des agences, une vie presque normale.



Globalement, même si nous avons eu beaucoup de départs volontaires, le noyau dur de l’entreprise est resté présent, fidèle et mobilisé. Je suis admiratif de nos équipes qui affrontent les clients et les contraintes sanitaires qui changent presque tous les jours.



Nous avons besoin de redonner confiance à nos clients, et seuls des conseillers voyages qui ont confiance dans le métier et dans leur entreprise peuvent passer cette confiance à nos clients.