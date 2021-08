"Pour s'en sortir, nous devons retrouver la solidarité du début de crise " selon Jérémy Grasset (Shanti Travel)

TourMaG.com - Redoutez-vous cette reprise, entre la baisse des aides, le remboursement des avoirs et l'endettement supplémentaire (PGE) ?



Jérémy Grasset : Des trois, le remboursement des avoirs est le plus embêtant.



Au début les voyageurs Shanti étaient conciliants, mais aujourd’hui certains rencontrent des difficultés personnelles importantes. Nous les comprenons, mais nous souhaiterions qu’ils repartent avec nous en 2022 ( si 2022 tient en date ) !



Le PGE c’est une charge en plus, mais l’état et les banques ont été d’une aide considérable pour le secteur et ils ont fait de leur mieux au fur et à mesure. Il y a donc possibilité de discuter.



La baisse des aides est compréhensible d’un point de vue macro. L’Etat français a été généreux avec le secteur. Aucun gouvernement n’a mis en place ce que la France a mis en place.



Ce que je redoute le plus c’est les variants successifs qui changent les règles du jeu, reportent la reprise ou plutôt les reprises comme je le disais plus haut. La souplesse et l’agilité vont rester les maîtres mots encore un moment.



TourMaG.com - Qu'avez-vous fait de vos vacances ?



Jérémy Grasset :Je fais un tour de France en famille, #cetetecommeletedernierjevoyageenfrance, entre amis, petits hôtels de charmes, test de prestataire et repos.



J’adore voyager en France, c’est un vrai plaisir. Nous avons des régions incroyables et je les redécouvre avec plaisir !



Quand on sort de grands pays comme l’Inde ou l’Indonésie, la France a un côté « petit pays » qui permet de passer d’une région à une autre en 2 heures et c’est du luxe !



Ce matin j’ai pu faire du canoë dans la Vienne et c’était génial ! Semaine prochaine vélo sur la Loire ! L’outdoor est tendance pour ma famille et moi aussi !