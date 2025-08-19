Milan s’offre un nouveau palace avec l’ouverture du Carlton Milan

Rocco Forte Hotels annonce l’ouverture d'un nouvel établissement milanais, Le Carlton Milan, prévue le 6 novembre 2025.
Cette adresse - la 16e du Groupe et la 2e à Milan - illustre la croissance continue de la marque en Italie et propose une vision renouvelée du luxe en plein centre-ville.
Situé entre Via Senato et Via della Spiga, le Carlton Milan disposera de 71 chambres et suites au design soigné, signé Philip Vergeylen et Paolo Moschino en collaboration avec Lady Olga Polizzi.
Les intérieurs conjugueront héritage et modernité, offrant à chaque hôte l’atmosphère d’une résidence privée.
Lire aussi : Naples : un cinq étoiles Rocco Forte Hotels en projet dans un palais historique
La gastronomie au rendez-vous
L’établissement souhaite mettre également l’accent sur l’expérience gastronomique, avec le chef Fulvio Pierangelini au sein de son restaurant.
L'établissement disposera aussi d'un bar à cocktails et d'un jardin intérieur, permettant aux visiteurs de profiter de moments de calme au cœur de l’animation milanaise.
Enfin, le Carlton Milan abritera I'Irene Forte Spa, qui transposera ses rituels inspirés de la nature et sa philosophie de bien-être en plein centre-ville.
Le spa comprendra des cabines de soins, des espaces humides, un salon de relaxation, une salle de fitness ainsi qu’un espace coiffure et beauté.
Les réservations sont déjà possibles par téléphone et par e-mail, tandis que les réservations en ligne seront ouvertes à partir du 2 septembre 2025.
