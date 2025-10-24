“L'Affaire Marvin Brown” : Jean da Luz-Figueiredo invité de l’AFST

C'est dans cette ambiance chaleureuse que se déroulera la séance de dédicace, permettant aux lecteurs de se plonger concrètement dans l'atmosphère outre-Atlantique du roman.



L'événement de l'AFST sera également l’occasion d’aborder un sujet crucial pour les membres et les professionnels de la presse pro à l'heure de l'IA générative.



L'Intelligence Artificielle s'impose comme un outil ambivalent, suscitant autant d'espoirs que d'inquiétudes dans les rédactions : elle est à même d’analyser des masses de données en quelques secondes, rédiger des comptes-rendus factuels précis et optimiser la diffusion du contenu.



Elle devient une aide précieuse et souvent indispensable pour le fact-checking rapide et la gestion des tâches répétitives.



De l’autre côté du miroir, elle menace l'essence même du métier de journaliste. En automatisant la création de contenu, elle rend l'information banalisée et pose le risque majeur d'une uniformisation du style, de la pensée et d'une dilution de la responsabilité éditoriale.