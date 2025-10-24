TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
“L'Affaire Marvin Brown” : Jean da Luz-Figueiredo invité de l’AFST

Thriller, IA et presse professionnelle, le 27/01/26 à Paris


L'Association Française des Seniors du Tourisme (AFST) accueillera en tout début d’année Jean da Luz-Figueiredo, fondateur de TourMaG.com et écrivain pour célébrer la sortie de son 2e thriller, "L'Affaire Marvin Brown".


Rédigé par le Mardi 6 Janvier 2026

L’AFST donne rendez-vous aux passionnés de littérature et aux acteurs du tourisme, anciens et actuels le mardi 27 janvier 2026. Une date à noter dans vos agendas à l’aube de la nouvelle année.

L’occasion de mettre en exergue la force d'un récit, mais aussi l'importance du lien entre la presse pro et les professionnels du secteur.

Le décor de cette immersion narrative ? L'incontournable Joe Allen à Paris (1er), véritable institution qui a introduit l'esprit du lunch new-yorkais depuis 1972.

Murs de briques rouges, lumières tamisées, grand bar acajou et photos de stars de Broadway : le Joe Allen est en « ligne directe avec New York », créant la toile de fond parfaite pour évoquer les enquêtes de l’héroïne créée par Jean da Luz, l'inspectrice Sarah Walker.

Le paradoxe de l'information professionnelle à l'heure de l'IA

C'est dans cette ambiance chaleureuse que se déroulera la séance de dédicace, permettant aux lecteurs de se plonger concrètement dans l'atmosphère outre-Atlantique du roman.

L'événement de l'AFST sera également l’occasion d’aborder un sujet crucial pour les membres et les professionnels de la presse pro à l'heure de l'IA générative.

L'Intelligence Artificielle s'impose comme un outil ambivalent, suscitant autant d'espoirs que d'inquiétudes dans les rédactions : elle est à même d’analyser des masses de données en quelques secondes, rédiger des comptes-rendus factuels précis et optimiser la diffusion du contenu.

Elle devient une aide précieuse et souvent indispensable pour le fact-checking rapide et la gestion des tâches répétitives.

De l’autre côté du miroir, elle menace l'essence même du métier de journaliste. En automatisant la création de contenu, elle rend l'information banalisée et pose le risque majeur d'une uniformisation du style, de la pensée et d'une dilution de la responsabilité éditoriale.

l'IA ne remplace pas le flair de l'enquêteur

Mais si l'IA peut aligner sans peine des mots, elle ne peut pas (encore) remplacer le discernement humain, l'instinct et le flair de l'enquêteur (à l'image de l'inspectrice Walker), ni l'angle éditorial tranché et la critique contextualisée.

L’IA n'est pas un concurrent, mais un outil, un formidable assistant qui va libérer les journalistes des tâches courantes pour se concentrer sur l'expertise : les reportages de terrain, l'accès aux sources exclusives et le récit engagé, qui font le succès de votre journal préféré.

La confiance du lecteur réside moins dans la vitesse de l'information que dans l'authenticité et la crédibilité de la source, valeurs que seuls l'humain et une source fiable peuvent garantir.

Ce rendez-vous chez Joe Allen réaffirme la primauté de la rencontre physique et de l'échange direct face à la dématérialisation croissante de notre monde.

Site auteur - Jeandaluz-figueiredo.fr

Contact AFST : Karen Bossard vice-présidente et trésorière. ex-responsable du réseau American Express travel France. karen.bossard@yahoo.fr P. 06 65 30 01 58.

