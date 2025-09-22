L'organigramme de TourMaG évolue !

Suite au passage de relais entre Jean da Luz et Fabien da Luz à la tête de TourMaG, l'entreprise a fait évoluer l'organigramme.
- Anaïs BORIOS prend le rôle rédactrice en chef adjoint aux côtés de Céline Eymery, Rédactrice en chef.
Grâce à son exigence journalistique et son esprit d'équipe, elle contribuera à renforcer la qualité et la crédibilité éditoriale de TourMaG.
- Gentiane ROMANET devient Directrice commerciale.
Sa discipline et sa ténacité renforceront nos relations avec nos partenaires et accompagneront la croissance de TourMaG.
- Mélanie PHILIBIN est désormais Directrice technique.
Sa rigueur et son expertise continueront à porter nos projets numériques et techniques vers de nouveaux horizons.
Nous adressons à toutes les trois nos plus chaleureuses félicitations !
Ces évolutions sont aussi le fruit d’un travail collectif : chaque membre de la rédaction, de l’équipe commerciale et de l’équipe technique contribue chaque jour à faire de TourMaG une référence incontournable pour les professionnels du tourisme.
Contacter :
Anaïs Borios :
anais@tourmag.com
+33 6 10 43 95 18
Gentiane Romanet : gentiane@brochuresenligne.com
commercial@dmcmag.com
+33 6 76 50 55 75
Mélanie Philibin :
melanie@tourmag.com
+33 6 10 43 95 35
