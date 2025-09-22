L'organigramme de TourMaG évolue !

3 nominations au sein des équipes

TourMaG annonce 3 nominations au sein de ses équipes. L'organigramme évolue pour continuer à assurer la croissance de l'entreprise.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 22 Septembre 2025







- Anaïs BORIOS prend le rôle rédactrice en chef adjoint aux côtés de Céline Eymery, Rédactrice en chef.



Grâce à son exigence journalistique et son esprit d'équipe, elle contribuera à renforcer la qualité et la crédibilité éditoriale de TourMaG.



- Gentiane ROMANET devient Directrice commerciale.

Sa discipline et sa ténacité renforceront nos relations avec nos partenaires et accompagneront la croissance de TourMaG.



- Mélanie PHILIBIN est désormais Directrice technique.

Sa rigueur et son expertise continueront à porter nos projets numériques et techniques vers de nouveaux horizons.



Nous adressons à toutes les trois nos plus chaleureuses félicitations !



Ces évolutions sont aussi le fruit d'un travail collectif : chaque membre de la rédaction, de l'équipe commerciale et de l'équipe technique contribue chaque jour à faire de TourMaG une référence incontournable pour les professionnels du tourisme. Suite au passage de relais entre Jean da Luz et Fabien da Luz à la tête de TourMaG, l'entreprise a fait évoluer l'organigramme.





Anaïs Borios :

anais@tourmag.com

+33 6 10 43 95 18



Gentiane Romanet : gentiane@brochuresenligne.com

commercial@dmcmag.com

+33 6 76 50 55 75



Mélanie Philibin :

melanie@tourmag.com

+33 6 10 43 95 35 Contacter :+33 6 10 43 95 18+33 6 76 50 55 75+33 6 10 43 95 35

Retrouvez l'organigramme de TourMaG

