L'organigramme de TourMaG évolue !

3 nominations au sein des équipes


TourMaG annonce 3 nominations au sein de ses équipes. L'organigramme évolue pour continuer à assurer la croissance de l'entreprise.


Lundi 22 Septembre 2025

DITEX
Suite au passage de relais entre Jean da Luz et Fabien da Luz à la tête de TourMaG, l'entreprise a fait évoluer l'organigramme.

- Anaïs BORIOS prend le rôle rédactrice en chef adjoint aux côtés de Céline Eymery, Rédactrice en chef.

Grâce à son exigence journalistique et son esprit d'équipe, elle contribuera à renforcer la qualité et la crédibilité éditoriale de TourMaG.

- Gentiane ROMANET devient Directrice commerciale.
Sa discipline et sa ténacité renforceront nos relations avec nos partenaires et accompagneront la croissance de TourMaG.

- Mélanie PHILIBIN est désormais Directrice technique.
Sa rigueur et son expertise continueront à porter nos projets numériques et techniques vers de nouveaux horizons.

Nous adressons à toutes les trois nos plus chaleureuses félicitations !

Ces évolutions sont aussi le fruit d’un travail collectif : chaque membre de la rédaction, de l’équipe commerciale et de l’équipe technique contribue chaque jour à faire de TourMaG une référence incontournable pour les professionnels du tourisme.

Contacter :

Anaïs Borios :
anais@tourmag.com
+33 6 10 43 95 18

Gentiane Romanet : gentiane@brochuresenligne.com
commercial@dmcmag.com
+33 6 76 50 55 75

Mélanie Philibin :
melanie@tourmag.com
+33 6 10 43 95 35

Retrouvez l'organigramme de TourMaG


TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement & Chain Supply

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement &amp; Chain Supply
