Fêtes du monde : Noël en Angleterre, "une ambiance marquée par l’esprit victorien"

TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?



Justine Sausset : Les fêtes de fin d’année renforcent considérablement l’attractivité touristique de l’Angleterre, notamment grâce à des traditions uniques, des spectacles et évènements emblématiques, des illuminations renommées.



Il s'agit d'une période clé pour la culture, le commerce et les attractions touristiques comme les châteaux décorés (Windsor, Hampton Court), les villages historiques ou encore les pubs traditionnels au coin du feu.



TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?



Justine Sausset : Nous proposons des circuits conçus pour la période des fêtes : marches de Noël, illuminations, excursions festives, spectacles, ateliers, etc.



Nous programmons, par exemple, un week-end à Londres autour des marches de Noël, des illuminations (Regent Street, Covent Garden…) avec patinoire, London Eye, visites à pied.



Nous avons également élaboré des visites thématiques avec promenades guidées francophones pour admirer les décorations, découvrir les traditions de Noël ; mais aussi des activités festives et autour des spectacles notamment les comédies musicales, les diners de fête, les soirées festives avec spectacles de Noël.



Enfin, nous proposons aussi des séjours combinés (Londres avec d’autres villes comme Bath, Oxford) afin de prolonger la magie de Noël.