Fêtes du monde : Noël en Angleterre, "une ambiance marquée par l’esprit victorien"

Les fêtes de fin d’année renforcent considérablement l’attractivité touristique de l’Angleterre - DepositPhotos.com, gianliguori
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Angleterre ? Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?
Justine Sausset : Les fêtes de fin d’année se déroulent dans une ambiance chaleureuse, traditionnelle et très marquée par l’esprit victorien.
On y retrouve une touche très britannique empreinte d’élégance, un brin de fantaisie et beaucoup d’humour notamment grâce aux fameux crackers.
Parmi les traditions typiques de Noël figurent les fameuses chaussettes (Christmas stockings), les lumières et les marchés (Christmas lights et Christmas markets), le Christmas Pantomine (une comédie musicale et familiale), le repas de Noël, sans oublier son Christmas pudding !
On peut souligner également plusieurs évènements et traditions emblématiques de cette période :
- les marchés de noël et leur vin chaud, l'artisanat, les décorations, les pâtisseries et la Street Food ;
- la Christmas lights switch-on, une grande tradition des villes anglaises avec une cérémonie d’allumage des illuminations avec concerts et invités célèbres ;
- la Christmas Pantomine (Panto), une tradition théâtrale emblématique du pays avec des spectacles humoristiques et interactifs adaptés de contes tels que Cendrillon, Aladdin, Jack et le Haricot magique, Peter Pan, etc.
- les concerts de chants traditionnels de Noël dans les églises, écoles, places publiques, dont le plus célèbre reste Nine Lessons and Carols à King’s College, Cambridge.
TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?
Justine Sausset : Les fêtes de fin d’année renforcent considérablement l’attractivité touristique de l’Angleterre, notamment grâce à des traditions uniques, des spectacles et évènements emblématiques, des illuminations renommées.
Il s'agit d'une période clé pour la culture, le commerce et les attractions touristiques comme les châteaux décorés (Windsor, Hampton Court), les villages historiques ou encore les pubs traditionnels au coin du feu.
TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?
Justine Sausset : Nous proposons des circuits conçus pour la période des fêtes : marches de Noël, illuminations, excursions festives, spectacles, ateliers, etc.
Nous programmons, par exemple, un week-end à Londres autour des marches de Noël, des illuminations (Regent Street, Covent Garden…) avec patinoire, London Eye, visites à pied.
Nous avons également élaboré des visites thématiques avec promenades guidées francophones pour admirer les décorations, découvrir les traditions de Noël ; mais aussi des activités festives et autour des spectacles notamment les comédies musicales, les diners de fête, les soirées festives avec spectacles de Noël.
Enfin, nous proposons aussi des séjours combinés (Londres avec d’autres villes comme Bath, Oxford) afin de prolonger la magie de Noël.
TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?
Justine Sausset : Pour 2026, nombre de nos voyageurs recherchent des séjours « qui ont du sens », c’est-à-dire des voyages qui racontent une histoire, un patrimoine, qui plongent dans l’identité britannique.
Nous avons donc conçu de nouveaux thèmes de circuits :
- aventure et nature (randonnée, côte, nature sauvage) ;
- circuits historiques ou patrimoniaux (châteaux, cathédrales, villages anciens, patrimoine médiéval ou royal) ;
- bien-être et immersion avec retraites culturelles ou nature ;
- multi-centres et combinés avec mélange de plusieurs villes, campagne, histoire et nature ;
- tours "hybrides" multi-thématiques afin de combiner plusieurs passions en un seul circuit (par exemple, un weekend spectacle + gastronomie + shopping à Londres ; ou encore un séjour patrimoine historique + nature + gastronomie rurale en Ecosse ou au Pays de Galles).
Nous voulons aussi développer le marché MICE / corporate afin de proposer des séminaires, team buildings, incentives, voyages d’affaires, évènements d’entreprise (conférences, gala, dîners, activités de groupes).
TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?
Justine Sausset : Le Royaume-Uni et l’Irlande restent des destinations tendances pour 2026 : culture, nature, évènements majeurs, expériences premium, city trips… Avec Tours International, vous travaillez avec un DMC expérimenté, réactif et parfaitement implanté.
Nous maîtrisons notre destination et garantissons une organisation fiable et de qualité pour vos groupes, comme vos FIT.
Nous avons une équipe francophone qui connait les attentes du marché français et nous proposons une flexibilité totale et des programmes 100% sur-mesure avec une adaptation aux budgets, l'intégration d’activités exclusives, des visites privées, des rencontres locales et des expériences immersives.
Nous prenons en charge votre groupe de A à Z avec la sérénité d’un opérateur local expérimenté.
Vous pouvez contacter Justine ( justine@tours-international.com ) pour toute demande concernant les groupes.
