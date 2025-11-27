TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Face aux tensions RH, Best Western France mise sur son programme "Next Gen"

Un programme dédié à la transmission et à l’avenir du métier d'hôtelier


À l’occasion de son 5e anniversaire, ého, l’école hôtelière de Best Western Hotels & Resorts France, renforce son engagement en faveur de la formation et de l’attractivité des métiers de l’hôtellerie. L’organisme lance "Next Gen" un programme inédit destiné à accompagner la nouvelle génération d’hôteliers face aux enjeux de transmission et de transformation du secteur.


Rédigé par le Jeudi 18 Décembre 2025

L'école hôtelière de Best Western Hotels & Resorts France renforce son engagement en faveur de la formation - Depositphotos.com, @pressmaster
L'école hôtelière de Best Western Hotels & Resorts France renforce son engagement en faveur de la formation - Depositphotos.com, @pressmaster
Alors que le secteur hôtelier est confronté à des enjeux majeurs de recrutement, de formation et d’attractivité, ého, l’école hôtelière du groupe Best Western Hotels & Resorts France, célèbre ses cinq ans d’existence.

À cette occasion, l’organisme franchit une nouvelle étape avec le lancement de "Next Gen, Révéler la nouvelle génération d’hôteliers", un programme dédié à la transmission et à l’avenir du métier.

Créée en 2020, ého s’est progressivement imposée comme un outil stratégique au service de la marque employeur de Best Western Hotels & Resorts France.

Sa mission est d'accompagner la montée en compétences des collaborateurs et répondre, au plus près du terrain, aux besoins des professionnels de l’hôtellerie-restauration.

Forte de sa connaissance du secteur HCR et de son réseau national, l’école propose des parcours adaptés aux réalités opérationnelles des établissements.

Une offre de formation pensée pour le terrain

Initialement centrée sur la formation continue, ého a rapidement élargi son champ d’action avec la création de son Centre de Formation en Alternance (CFA).

Chaque apprenant bénéficie d’un accompagnement individualisé, assuré par des formateurs eux-mêmes en activité dans le secteur.

L’école veille également à un suivi global, intégrant les dimensions professionnelles, sociales et administratives, tout en maintenant un lien durable avec ses anciens élèves.

Aujourd’hui, l’offre de formation s’articule autour de deux axes complémentaires :

- la formation continue, avec des modules courts, en présentiel ou en distanciel, ouverts à tous les hôteliers, qu’ils appartiennent ou non au réseau Best Western ;

- la formation professionnelle via le CFA, proposant des titres reconnus par le ministère du Travail dans les métiers de la réception et des étages.

Les sessions sont organisées dans plusieurs villes en France, en lien direct avec les besoins locaux, et dispensées par des experts métiers afin de garantir un apprentissage concret et opérationnel.

Des partenariats solides et des résultats mesurables

L’école s’appuie sur un large réseau d’hôtels partenaires, du groupe Best Western mais aussi d’autres chaînes et d’établissements indépendants, ainsi que sur de nombreux acteurs de l’emploi, tels que France Travail, les missions locales, les conseils régionaux ou encore l’Opco AKTO.

Job dating, forums emploi et actions de valorisation des métiers rythment l’activité d’ého sur le terrain.

Depuis sa création, l’impact est tangible : près de 5 000 collaborateurs ont été formés en cinq ans, avec un taux de recommandation de 93,1%.

Côté apprentissage, 40 alternants ont été formés, affichant un taux de réussite aux examens de 96% et un taux d’insertion professionnelle en HCR de 65%.

Et depuis le 28 octobre 2025, ého a officiellement lancé "Next Gen", un programme pensé pour accompagner les enfants d’hôteliers dans la reprise et la transformation des établissements familiaux.

Partant du constat que la transmission ne se résume pas à une simple continuité, ce parcours vise à conjuguer héritage, leadership et adaptation aux mutations du secteur.

"La transmission représente un parcours exigeant, parfois complexe, où se croisent héritage et quête d'identité. (…) Avec le programme Next Gen, nous mettons à leur disposition un cadre unique, propice à l’apprentissage du leadership", explique Olivier Cohn, directeur général de Best Western Hotels & Resorts France.

Le programme repose sur trois cycles de formation - management, opérations et gestion - complétés par des ateliers immersifs, un accompagnement personnalisé et un tutorat sur-mesure.

L’objectif est de former les dirigeants hôteliers de demain, capables d’allier stratégie, sens de l’humain et innovation.


