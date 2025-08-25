Un mois de juillet solide et un automne prometteur pour BWH Hotels France

BWH Hotels France dresse un bilan globalement positif de la saison estivale 2025 - Depositphotos @JHVEPhoto
Alors que le mois d'août touche à sa fin, BWH Hotels France publie un premier bilan de l'été 2025 (période juillet-août) et se projette pour les mois de septembre et octobre.
Les résultats, issus de l'activité des 320 hôtels du réseau en France, témoignent d'une saison globalement solide, portée par une clientèle loisirs dynamique.
Période forte pour le Groupe, la fréquentation du mois de juillet a été soutenue par les voyageurs loisirs et, jusqu’à mi-juillet, par une clientèle affaires stable.
Certaines régions affichent des performances remarquables, avec une hausse de +9,32% dans les Hauts-de-France et +9,52% dans le Grand Est par rapport à 2022.
Globalement, la demande progresse de +2% par rapport à N-2, compensant la baisse de la clientèle internationale longue distance et l’impact des Jeux olympiques.
Juillet : un mois solide pour BWH Hotels France, malgré l’effet JO
Comparé à 2024, année des JO, le mois de juillet marque un léger recul de -0,85%, principalement sur Paris et l’Île-de-France.
En dehors de ces zones, les destinations littorales et rurales affichent une hausse de +4% par rapport à N-2, confirmant la bonne tenue des hôtels situés en dehors des territoires olympiques.
Le mois d’août, confronté à la comparaison avec un N-1 exceptionnel, révèle des dynamiques variables selon les territoires. Hors Île-de-France, la première quinzaine a été encourageante, notamment pour les séjours loisirs et sur le segment des familles.
Certaines régions comme la Bretagne, la Normandie et l’Auvergne-Rhône-Alpes devraient terminer le mois au-dessus des niveaux d’il y a deux ans, profitant notamment de la vague de chaleur de début juillet qui a poussé les voyageurs vers des destinations plus tempérées.
À l’inverse, la région PACA a souffert d’un été moins favorable, affectée par les fortes chaleurs, les incendies autour de Marseille et le coût élevé des hébergements. La Corse a également été pénalisée par le prix des transports, renforçant sa perception de destination onéreuse.
Des réservations prometteuses pour l'automne
Pour la rentrée, BWH Hotels France note une avance significative des réservations, particulièrement en Bretagne, PACA, Corse et Pays de la Loire, témoignant d’un intérêt pour un « été indien » prolongé.
Néanmoins, le groupe reste attentif aux évolutions économiques et sociales, qui pourraient influencer la clientèle affaires déjà prudente depuis le début de l’année.
Selon Olivier Cohn, directeur général de BWH Hotels France, "l’été 2025 confirme l’attractivité des destinations françaises hors zones olympiques et la résilience de notre réseau face aux fluctuations conjoncturelles".
Lire aussi : Best Western France signe une année 2024 record
Publié par Amelia Brille
