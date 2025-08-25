Un mois de juillet solide et un automne prometteur pour BWH Hotels France

Comparé à 2024, année des JO, le mois de juillet marque un léger recul de -0,85%, principalement sur Paris et l’Île-de-France.



En dehors de ces zones, les destinations littorales et rurales affichent une hausse de +4% par rapport à N-2, confirmant la bonne tenue des hôtels situés en dehors des territoires olympiques.



Le mois d’août, confronté à la comparaison avec un N-1 exceptionnel, révèle des dynamiques variables selon les territoires. Hors Île-de-France, la première quinzaine a été encourageante, notamment pour les séjours loisirs et sur le segment des familles.



Certaines régions comme la Bretagne, la Normandie et l’Auvergne-Rhône-Alpes devraient terminer le mois au-dessus des niveaux d’il y a deux ans, profitant notamment de la vague de chaleur de début juillet qui a poussé les voyageurs vers des destinations plus tempérées.



À l’inverse, la région PACA a souffert d’un été moins favorable, affectée par les fortes chaleurs, les incendies autour de Marseille et le coût élevé des hébergements. La Corse a également été pénalisée par le prix des transports, renforçant sa perception de destination onéreuse.