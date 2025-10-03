TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Best Western accélère son développement en France et à l’international

Une expansion maîtrisée sur l’ensemble du territoire français


Best Western Hotels & Resorts poursuit son expansion en France et à l’international. Depuis le début de l’année 2025, neuf nouveaux hôtels ont ouvert leurs portes en France, de la Bretagne à la Côte d’Azur, tandis que près de 100 établissements ont rejoint le réseau à l’étranger au premier semestre.


Lundi 6 Octobre 2025

Best Western accélère son développement en France et à l’international - Depositphotos.com, @OceanProd
Le réseau Best Western Hotels & Resorts poursuit sa dynamique de croissance, avec 9 nouvelles ouvertures en France depuis le début de l’année 2025 et près de 100 hôtels supplémentaires à l’international au premier semestre.

Cette stratégie traduit la volonté du groupe d’étendre son offre d’hospitalité sur tous les marchés clés, tout en consolidant sa présence sur le territoire français.

Avec plus de 400 chambres supplémentaires, le réseau renforce sa couverture nationale grâce à des établissements implantés de la Bretagne à la Côte d’Azur, en passant par la Normandie et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Alexandra Libes, directrice générale adjointe en charge du développement et des projets stratégiques chez BWH Hotel Group France, souligne : "chaque ouverture n’est pas seulement une adresse de plus ; c’est l’engagement de femmes et d’hommes qui partagent une même ambition : rendre le monde plus accueillant."

Zoom sur les dernières ouvertures de Best Western en France

Parmi les nouveautés françaises :

- Sure Hotel by Best Western Guérande : 70 chambres à proximité de la cité médiévale et des Salines de Guérande ;

- Best Western Côte des Sables Plouescat : 41 chambres surplombant la baie du Kernic avec spa et restaurant valorisant la gastronomie locale ;

- Sure Hotel by Best Western Saint-Quentin Ouest : 30 chambres dans un cadre verdoyant, à 7 km de Saint-Quentin ;

- Sure Hotel by Best Western Valence Nord : 40 chambres modernisées avec labellisation Clef Verte et bornes de recharge électriques ;

- Best Western Eden Spa Honfleur : 56 chambres avec espace bien-être, vue sur le pont de Normandie ;

- Le Crystal Dinard, Sure Hotel Collection by Best Western : 22 chambres et appartements modulables avec vue mer et accès à la plage ;

- Best Western Plus Sanary : 42 chambres, piscine et espace fitness à proximité des plages de Sanary-sur-Mer ;

- Sure Hotel by Best Western Mougins Belvédère : 55 chambres modernes près de Cannes et de l’aéroport de Nice, avec piscine et espace de coworking ;

- Best Western Plus Hotel Saint-Roch Orléans : 53 chambres, rooftop, restaurant bistronomique et espaces de coworking.

Le groupe prévoit par ailleurs trois nouvelles constructions en France d’ici la fin de l’année 2025, confirmant son ambition de renforcer sa présence sur tous les segments du marché hôtelier.

Une expansion internationale ambitieuse

Au-delà de l’Hexagone, Best Western continue son développement international avec près de 100 hôtels inaugurés au premier semestre 2025.

Le réseau prévoit d’atteindre 5 000 hôtels d’ici la fin de l’année, avec plus de 15 000 chambres en cours de déploiement sur les différents continents.


