Best Western accélère son développement en France et à l’international

Parmi les nouveautés françaises :



- Sure Hotel by Best Western Guérande : 70 chambres à proximité de la cité médiévale et des Salines de Guérande ;



- Best Western Côte des Sables Plouescat : 41 chambres surplombant la baie du Kernic avec spa et restaurant valorisant la gastronomie locale ;



- Sure Hotel by Best Western Saint-Quentin Ouest : 30 chambres dans un cadre verdoyant, à 7 km de Saint-Quentin ;



- Sure Hotel by Best Western Valence Nord : 40 chambres modernisées avec labellisation Clef Verte et bornes de recharge électriques ;



- Best Western Eden Spa Honfleur : 56 chambres avec espace bien-être, vue sur le pont de Normandie ;



- Le Crystal Dinard, Sure Hotel Collection by Best Western : 22 chambres et appartements modulables avec vue mer et accès à la plage ;



- Best Western Plus Sanary : 42 chambres, piscine et espace fitness à proximité des plages de Sanary-sur-Mer ;



- Sure Hotel by Best Western Mougins Belvédère : 55 chambres modernes près de Cannes et de l’aéroport de Nice, avec piscine et espace de coworking ;



- Best Western Plus Hotel Saint-Roch Orléans : 53 chambres, rooftop, restaurant bistronomique et espaces de coworking.



Le groupe prévoit par ailleurs trois nouvelles constructions en France d’ici la fin de l’année 2025, confirmant son ambition de renforcer sa présence sur tous les segments du marché hôtelier.