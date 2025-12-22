TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !

A en croire Yannick Gavelle, le luxe reste encore le domaine de quelques marques iconiques, mais rares sont celles qui osent donner aux hôteliers indépendants les clés du savoir-faire français pour rayonner au plus haut niveau.



C'est précisément cela qu'il a voulu faire, en créant avec Nicolas Dubois, TemptingPlaces Collection. Une Collection regroupant des hôtels de taille raisonnable : 35 à 200 clés, pas plus, avec des chambres spacieuses de 28 à 300 m2 ;



L'objectif des deux hommes est d'offrir un luxe non pas ostentatoire mais "sincère, vivant, incarné, où le service ne se mesure pas en étoiles mais en émotions, en personnalisation, en lien humain".



Chaque hôtel de la Collection a son âme et son histoire, soulignent d'une même voix Yannick Gavelle et Nicolas Dubois, mais "tous doivent respecter un socle de standards exigeants, non pas pour uniformiser, mais pour sublimer le caractère unique de chaque adresse".



Sont également imposées une charte graphique commune et l'adhésion au programme de fidélité GHA Discovery (32 millions de membres-voyageurs) qui "donnera à chaque hôtel une visibilité exceptionnelle".



A ces "piliers", s’ajoutent -pour "enrichir l’expérience" des voyageurs et créer des "moments inoubliables" - des recommandations, pour bonne partie, " élaborées avec des partenaires d’exception " :



- proposer une carte de gourmandises pensée par le Champion du monde de pâtisserie, Jérôme de Oliveira ;



- avoir un bar vivant avec des créations imaginées par le barista et Champion du monde spécialiste des cocktails, Victor Delpierre ;



- disposer d'une identité sensorielle immersive mêlant playlist sur-mesure (Maison Sérieuse) et, dans les espaces commun et les chambres, déployer un parfum signature, un mélange de muscade, vétiver et ambre imaginé par Baobab Collection ;



- proposer un restaurant signature pour une table qui raconte la gastronomie locale avec élégance. Ceci grâce à l'appui d'un réseau de chefs étoilés ou émergents, notamment Julien Baradel, Mallory Gabsi et Clément Debilly ;



- disposer d'un espace bien-être conçu en collaboration avec la maison française de cosmétiques sur-mesure Codage.