TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !

faire rayonner l'art de vivre à la française


Après l'ouverture, il y a quatre mois, du Château d'Augerville (45), celle, en décembre, de Dent Blanche Resort, dans le Valais Suisse, donne consistance à la toute nouvelle TemptingPlaces Collection. Tour d'horizon avec Yannick Gavelle et Nicolas Dubois, les deux fondateurs de cette nouvelle franchise hôtelière 5 étoiles.


Rédigé par le Lundi 5 Janvier 2026

Le Château d'Augerville © TemptingPlaces Collection
Le Château d'Augerville © TemptingPlaces Collection
Un succès en appelle un autre. C'est l'idée qui vient en écoutant Yannick Gavelle et Nicolas Dubois exposer avec enthousiasme, le lancement de TemptingPlaces Collection, nouvelle franchise hôtelière 5 étoiles dont le premier établissement, Château d'Augerville Golf & Spa Resort a ouvert il y a tout juste quatre mois, non loin de Fontainebleau et de Barbizon.

Au vrai, les deux hommes n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils se sont rencontrés il y a vingt-cinq ans et très vite s'est tissé entre eux un lien professionnel mais aussi humain. Tous deux rêvaient d’une hôtellerie où l’excellence et le luxe "à la française" se conjugueraient avec la singularité. Depuis, leur rêve a pris forme.

En 2000, ils ont créé Hôtels & Préférence, un label hôtelier qui rassemble, dans le monde, plus de 150 adresses de caractère, uniques et ancrées dans leur territoire (des hôtels 3, 4 et 5 étoiles), "capables de séduire des voyageurs exigeants, en quête de sens autant que de confort".

Ce succès a attiré l'attention du Groupe du Louvre, propriété du géant chinois de l'hôtellerie JinJiang International, qui, en 2017, a acquis 80% des parts d’Hôtels & Préférence.

Huit ans plus tard, toujours impliqués dans le Groupe du Louvre (ils dirigent encore Hôtels & Préférence) mais plus que jamais animés par la volonté de faire rayonner l’expérience hôtelière Made in France, les deux compères se sont lancés un nouveau défi. C'est ainsi qu'est née la franchise hôtelière 5 étoiles TemptingPlaces Collection. Yannick Gavelle en est le président, Nicolas Dubois, le directeur général.

Un socle de standards exigeants et des "recommandations"

Yannick Gavelle et Nicolas Dubois © Stephane de Bourgies/TemptingPlaces Collection
Yannick Gavelle et Nicolas Dubois © Stephane de Bourgies/TemptingPlaces Collection
A en croire Yannick Gavelle, le luxe reste encore le domaine de quelques marques iconiques, mais rares sont celles qui osent donner aux hôteliers indépendants les clés du savoir-faire français pour rayonner au plus haut niveau.

C'est précisément cela qu'il a voulu faire, en créant avec Nicolas Dubois, TemptingPlaces Collection. Une Collection regroupant des hôtels de taille raisonnable : 35 à 200 clés, pas plus, avec des chambres spacieuses de 28 à 300 m2 ;

L'objectif des deux hommes est d'offrir un luxe non pas ostentatoire mais "sincère, vivant, incarné, où le service ne se mesure pas en étoiles mais en émotions, en personnalisation, en lien humain".

Chaque hôtel de la Collection a son âme et son histoire, soulignent d'une même voix Yannick Gavelle et Nicolas Dubois, mais "tous doivent respecter un socle de standards exigeants, non pas pour uniformiser, mais pour sublimer le caractère unique de chaque adresse".

Sont également imposées une charte graphique commune et l'adhésion au programme de fidélité GHA Discovery (32 millions de membres-voyageurs) qui "donnera à chaque hôtel une visibilité exceptionnelle".

A ces "piliers", s’ajoutent -pour "enrichir l’expérience" des voyageurs et créer des "moments inoubliables"- des recommandations, pour bonne partie, "élaborées avec des partenaires d’exception" :

- proposer une carte de gourmandises pensée par le Champion du monde de pâtisserie, Jérôme de Oliveira ;

- avoir un bar vivant avec des créations imaginées par le barista et Champion du monde spécialiste des cocktails, Victor Delpierre ;

- disposer d'une identité sensorielle immersive mêlant playlist sur-mesure (Maison Sérieuse) et, dans les espaces commun et les chambres, déployer un parfum signature, un mélange de muscade, vétiver et ambre imaginé par Baobab Collection ;

- proposer un restaurant signature pour une table qui raconte la gastronomie locale avec élégance. Ceci grâce à l'appui d'un réseau de chefs étoilés ou émergents, notamment Julien Baradel, Mallory Gabsi et Clément Debilly ;

- disposer d'un espace bien-être conçu en collaboration avec la maison française de cosmétiques sur-mesure Codage.

La deuxième adresse vient d'ouvrir dans le Valais suisse

Apercu du Resort Dent Blanche, dans le Valais suisse © TemptingPlaces Collection
Apercu du Resort Dent Blanche, dans le Valais suisse © TemptingPlaces Collection
Au Château d'Augerville Golf & Spa Resort, numéro un de la Collection, vient tout juste de s'en ajouter une deuxième adresse, cette fois-ci en Valais (Suisse), dans les "Quatre vallées", très exactement à Hérémence, à 20 minutes de la gare de Sion. Son nom ? Dent Blanche Resort, comme le sommet éponyme en face duquel il se trouve.

Ici, pas d'hôtel préexistant comme à Augerville. "A Hérémence, nous sommes partis de zéro", insiste Yannick Gavelle.

Les 69 appartements-suites de ce Resort lui donnent l'allure d'un village aménagé autour d'une place, avec un magasin de ski et une épicerie, tous deux haut de gamme, un bar servant des spécialités montagnardes, un restaurant bistronomique, et un Spa d'exception.

Objectif : 30 adresses d'ici 2028

Le futur Blissinity Hotels & Resorts, à Assinie, en Côte d'Ivoire © TemptingPlaces Collection
Le futur Blissinity Hotels & Resorts, à Assinie, en Côte d'Ivoire © TemptingPlaces Collection
Porté par Yannick Gavelle et Nicolas Dubois, le développement de TemptingPlaces Collection se fera aussi grâce à l'engagement d'investisseurs et d’apporteurs d’affaires issus du monde de l’hôtellerie de luxe internationale]b.

Parmi ces partenaires clés : Pierrot Simonetti accompagnera le développement sur le continent africain, Rami Moukarzel pilotera l’expansion au Moyen-Orient, Sissi Yu se chargera de la Chine et Jean-Christophe Moreaux apportera son expertise pour le reste de la région Asie.

En effet, TemptingPlaces Collection ambitionne de réunir pas moins de 30 adresses d'ici 2028. Un objectif atteignable "au rythme des 5-6 nouvelles adresses par an", assurent Yannick Gavelle et Nicolas Dubois qui "seront là, pour aider et accompagner".

A l'été 2026, deux établissements -tous deux sont en cours de construction- devraient ouvrir en Afrique, sous le nom de Sirah Hotels & Resorts : Le premier, à Accra, la capitale du Ghana. Le deuxième, est annoncé à Ouagadougou, au Burkina Fasso, ce qui est assez audacieux quand on connaît la situation pour le moins tendue dans le Sahel. Ce seront des cinq étoiles de même standing et de même capacité (140 chambres).

A l'automne 2026, toujours en Afrique, devrait ouvrir au bord du golfe de Guinée à Assinie -c'est le Saint-Tropez de la Côte d'Ivoire-, un 5 étoiles façon glamping composé de 50 tentes de luxe : Blissinity Hotels & Resorts.

Yannick Gavelle, Nicolas Dubois et leurs équipes ont, par ailleurs, en tête des projets au Moyen-Orient et en Asie, tout particulièrement en Chine.

Après l'Afrique, le Val de Loire

Le château d'Artignies © Stephane Leroy DGI/TemptingPlaces Collection
Le château d'Artignies © Stephane Leroy DGI/TemptingPlaces Collection
Pour autant, TemptingPlaces Collection ne voit pas seulement son avenir à l'international. En effet, fin 2027 ou, au plus tard début 2028, le château d'Artigny, un superbe hôtel situé à Montbazon, dans le Val de Loire, viendra compléter la nouvelle Collection.

D'ici-là, cet établissement de 56 chambres aura fait peau neuve. "En 2026, il fera l'objet d'une rénovation complète au prix d'un investissement colossal", insiste Nicolas Dubois.

