Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs

Une nouvelle offre aux Philippines, en Thaïlande, en Malaisie et au Vietnam


En 2026, DTH Travel innove avec de nouveaux concepts de voyage et des itinéraires inédits en Asie du Sud-Est. Le réceptif renforce sa production aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam pour répondre à la demande de séjours plus flexibles et immersifs, incluant des expériences communautaires et des formats de voyage hybrides.


Rédigé par le Vendredi 27 Février 2026 à 09:37

En 2026, DTH Travel renforce sa production avec de nouvelles expériences et des destinations emblématiques revisitées - DepositPhotos.com, sanyanwuji
DTH Travel dévoile ses nouveautés pour 2026.

Une série de nouveaux itinéraires et de concepts de voyage à travers l'Asie.

Aux Philippines, le réceptif introduit trois circuits explorant le Nord Luzon (Abra), le cœur agricole de Nueva Ecija et une route intimiste dans les Visayas entre Negros, Iloilo, les îles Gigantes et Guimaras.

En Malaisie, deux programmes d'immersion communautaire voient le jour auprès des populations Dusun et Tobilung, incluant des rituels traditionnels et des activités de pêche.

La Thaïlande s'enrichit de trois parcours, dont une offre "slow travel" à Kanchanaburi et le lancement du train historique "Blue Jasmine". Ce dernier accueille 37 passagers pour un itinéraire de neuf jours entre Bangkok et Chiang Mai, proposant un service personnalisé et des étapes dans des hôtels "authentiques".

Nouveaux concepts de voyage au Vietnam et au Laos

Le réceptif introduit au Vietnam le concept "Free & Easy Adventure", un format hybride combinant journées avec guide et temps libre en autonomie sur un axe reliant Hanoï à la baie d'Halong.

Cette offre inclut la gestion logistique des transferts et de l'hébergement tout en laissant la liberté de découverte aux voyageurs.

Parallèlement, un circuit transfrontalier inédit relie le Nord du Laos au Nord du Vietnam, intégrant une navigation sur la rivière Nam Ou et le passage par la route historique de Điện Biên Phủ. Ces nouveaux produits sont conçus en collaboration directe avec les équipes locales.

A lire aussi : DTH Travel : Voyager autrement au cœur de la Thaïlande, du Vietnam et des Philippines

Lu 264 fois

Tags : dth travel
