Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs

Le réceptif introduit auun format hybride combinant journées avec guide et temps libre en autonomie sur unCette offre inclut la gestion logistique des transferts et de l'hébergement tout en laissant la liberté de découverte aux voyageurs.Parallèlement, un circuit transfrontalier inédit, intégrant une navigation sur la rivière Nam Ou et le passage par la route historique de Điện Biên Phủ. Ces nouveaux produits sont conçus en collaboration directe avec les équipes locales.