DTH Travel : Voyager autrement au cœur de la Thaïlande, du Vietnam et des Philippines

Grâce à une approche centrée sur la création d’expériences authentiques et humaines, DTH Travel se positionne comme un partenaire de référence en Asie. Spécialiste du sur-mesure, le réceptif conçoit pour les tour-opérateurs des produits exclusifs à forte valeur ajoutée, leur permettant d’offrir à leurs clients des voyages uniques et sophistiqués. Présent dans 14 pays, DTH Travel revisite des destinations clés comme la Thaïlande, le Vietnam ou les Philippines, offrant ainsi à ses partenaires de véritables leviers de différenciation et un positionnement renforcé sur le marché.
Thaïlande : un voyage raffiné à travers Chiang Rai, Nan et Si Satchanalai
Loin de Phuket et des plages très fréquentées du Sud, DTH Travel propose un parcours au cœur d’une Thaïlande plus secrète, dans le Nord, où les traditions se perpétuent dans un cadre verdoyant. Les voyageurs auront l’opportunité de visiter des lieux plus confidentiels comme Chiang Rai, Nan et Si Satchanalai, qui conjuguent patrimoine intemporel et charme thaïlandais.
Le voyage commence à Chiang Rai, où règne un véritable esprit artistique, puis se poursuit vers Nan, cité empreinte de spiritualité. Ici, les voyageurs participent au rituel matinal des offrandes aux moines, une tradition d’une sérénité absolue qui rythme encore le quotidien des locaux.
À Phrae, le temps semble suspendu : élégantes demeures en teck, temples d’influence birmane et ateliers de tissage et teinture à l’indigo racontent une autre facette du pays. Enfin, le séjour s’achève à Si Satchanalai, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, où temples anciens et statues de Bouddha veillent sur des siècles d’histoire.
La sélection d'hébergements reflète cette authenticité, notamment au Baan Chomprang, paisible demeure en bord de rivière alliant architecture traditionnelle et confort contemporain, offrant un réveil inoubliable face au majestueux Wat Phra Si Ratana Mahathat. Cet itinéraire inédit séduit les voyageurs en quête de beauté, de sens et d’émotion, à travers cuisine locale, immersion culturelle et hospitalité légendaire.
Vietnam : la Route 32, un joyau du Nord encore secret
Au Vietnam, DTH Travel poursuit sa mission d’exploration et dévoile une nouvelle région d’exception : la Route 32 et la chaîne montagneuse du Hoang Lien Son. Encore méconnue du grand public, cette zone s’annonce comme le futur grand coup de cœur du nord du pays, à l’image de Sapa il y a vingt ans.
« Après l’essor de Sapa puis de Mai Chau et Pu Luong, nous sommes convaincus que la Route 32 représente la prochaine étape du développement d’un tourisme plus équilibré dans le nord du Vietnam », confie un expert de DTH Travel.
« C’est une région magnifique, encore préservée, habitée par des minorités ethniques – Thai, Tay, Hmong – et offrant certains des plus beaux paysages de rizières et de montagnes du pays. »
Les circuits proposés alternent randonnées accessibles, rencontres avec les populations locales et séjours dans de petites structures familiales. Les voyageurs peuvent ainsi passer deux à trois nuits dans la région, avant de poursuivre vers Sapa ou Mai Chau. En été, les rizières étincellent sous le soleil ; en hiver, les sources d’eau chaude naturelles transforment l’expérience en une parenthèse apaisante.
Philippines : à la découverte d’Abra, la nouvelle perle confidentielle de l’archipel
Les Philippines, longtemps restées à la marge sur le marché touristique français, figurent aussi parmi les territoires à explorer autrement avec DTH Travel. Le réceptif y déploie son expertise pour révéler une autre facette de l’archipel : celle des régions encore confidentielles, loin des zones surfréquentées, où la nature et la culture s’unissent dans un équilibre parfait. Entre plages sauvages, îles secrètes et villages de pêcheurs, les voyageurs découvrent une image inédite du pays.
Au nord de Luzon, la province d’Abra illustre parfaitement cette approche. Ses collines d’Apao, ses cascades spectaculaires de Kaparkan et ses villages traditionnels dévoilent une nature intacte et un patrimoine culturel riche. Les voyageurs peuvent y randonner, descendre les rivières en tubing ou rencontrer des artisans comme Teofilo Garcia, maître du chapeau traditionnel Tabungaw.
Entre excursions en bangka, séjours en écolodges et immersions dans les communautés locales, DTH Travel propose une autre vision des Philippines : celle d’un archipel authentique, accueillant et préservé. Une destination émergente idéale pour les agences souhaitant offrir à leurs clients une aventure douce et singulière, hors des sentiers battus.
DTH Travel : la référence production en Asie
Véritable référence dans le secteur du sur-mesure en Asie, DTH Travel continue de surprendre avec de nouvelles expériences de voyage inédites et singulières. Cette approche est d’autant plus remarquable sur des destinations emblématiques telles que la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines, où chaque expérience est une invitation à (re)découvrir la destination autrement. DTH Travel permet aux professionnels français du voyage de construire et proposer une offre différente basée sur une profonde connaissance du terrain et un parti pris pour des voyages de caractère.
