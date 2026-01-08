easyJet France : grève à chaque vacances, guerre syndicale… que se passe-t-il ?

Nous sommes dans une logique de partenariat de travail.



La compagnie ne sait pas identifier les problèmes seule. Elle a besoin de notre expertise, de personnes présentes sur le terrain, capables de lui apporter des exemples concrets, puis de travailler avec l'ensemble des départements impliqués afin d’identifier les différents points de friction.



Ce groupe de travail a été mis en place à l'initiative de l'UNAC, sauf que celui-ci n'en veut pas et préfère faire grève en pensant que cela va tout résoudre,

"Ils ont fait un coup politique, dans le but de récupérer des adhérents. Après que la direction nous a soumis une proposition ratifiée par nos adhérents, nous avons levé le préavis et

a dégainé le sien.



À chaque échange téléphonique qu'ils avaient avec la compagnie, ils ajoutaient de nouvelles demandes exorbitantes, dont certaines auraient coûté jusqu'à 1,5 million d'euros par jour,

Nous sommes extrêmement déçus que l'UNAC ait été le seul syndicat de personnel de cabine sur 3 à rejeter notre proposition et à opter pour une grève.



Nous restons dans une démarche constructive avec l'ensemble des syndicats. À ce jour nous n’avons reçu aucun préavis de grève de l'UNAC,

De plus, un groupe de travail a été constitué afin de faire émerger les sources de dysfonctionnement à l'origine de ces changements récurrents." déplore William Bourdon.D'après le syndicaliste, le groupe de protestataires aurait formulé des exigences jugées farfelues lors des NAO.Ne trouvant donc aucun point de compromis, les contestataires ont déposé alors un préavis de grève, le 1er janvier 2026." poursuit le secrétaire de section du SNPNC FO.Au total, 29 vols ont été annulés, soit moins de 10% selon la direction. Les conséquences ont été minimes pour les passagers, à en croire le syndicaliste, ceux-ci ayant pu être reprotégés dès le lendemain." nous a commenté la diretion.