TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier


Sur un vol long-courrier, la différence ne se joue pas uniquement à l’arrivée, mais dans la qualité de l’expérience en vol. Avec sa nouvelle cabine Premium Business, LATAM Airlines renforce son offre premium grâce à des suites plus privatives, un siège s'inclinant à 180° et un service à bord conçu pour se reposer, travailler et profiter pleinement du voyage vers l’Amérique du Sud. Cette évolution répond à une demande croissante des voyageurs internationaux qui recherchent non seulement le confort physique, mais aussi un environnement calme et propice à la déconnexion totale avant d'entamer leur séjour, qu'il soit professionnel ou personnel.


Rédigé par LATAM Airlines le Lundi 23 Février 2026 à 06:00

Une modernisation d’ampleur sur Boeing 787

© LATAM Airlines
© LATAM Airlines
Hurtigruten
Cette nouvelle expérience Premium Business s’inscrit dans un programme de modernisation de 24 Boeing 787 (10 B787-8 et 14 B787-9) soutenu par un investissement de plus de 360 millions de dollars. Le projet comprend la mise à niveau des sièges, du divertissement à bord et des éléments de design. Ce renouvellement de flotte est l'un des plus ambitieux de l'histoire de la compagnie, visant à harmoniser le produit haut de gamme sur l'ensemble de son réseau transatlantique.

Le rétrofit est réalisé dans les bases de maintenance LATAM de São Carlos (Brésil) et Santiago (Chili), avec un déploiement progressif dont l’achèvement est prévu au second semestre 2026, selon l’ampleur des travaux effectués sur chaque appareil. Ce calendrier permet à la compagnie de maintenir ses opérations tout en injectant régulièrement de nouveaux appareils transformés sur ses routes les plus fréquentées au départ de l'Europe et des États-Unis.

La suite Premium Business : un espace personnel renforcé

Le cœur du produit repose sur les nouvelles suites Recaro R7 en Premium Business. L’objectif est clair : proposer un espace plus intuitif et plus confortable, en améliorant l’ergonomie, les rangements et la fonctionnalité au quotidien. Ces sièges ont été rigoureusement testés pour offrir une durabilité accrue et une sensation de "cocooning" immédiate.

Sur les avions rénovés, LATAM introduit des portes coulissantes, faisant du groupe l’un des premiers acteurs de la région à offrir ce niveau d’intimité. Cette évolution transforme la perception de la cabine : moins d’interruptions, plus de calme, et une “bulle” adaptée aussi bien au repos qu’aux phases de travail ou de lecture. L'ajout de ces parois privatives permet de s'isoler visuellement du passage dans les allées, créant ainsi une atmosphère de chambre privée à 10 000 mètres d'altitude, une caractéristique auparavant réservée aux segments de luxe absolu.

Lit à plat, accès direct au couloir et connectique complète

En Premium Business, le siège s’incline à 180° pour devenir un lit parfaitement plat, un atout déterminant sur les vols de nuit et les longues étapes. Cette position "full flat" garantit un alignement du corps propice au sommeil profond. Chaque passager bénéficie d’un accès direct à l’allée grâce à une configuration en 1-2-1, facilitant les déplacements sans gêner son voisin. Cette disposition spatiale est désormais le standard attendu par les clients exigeants, évitant l'inconfort d'enjamber un autre passager durant le vol.

La suite intègre des éléments pratiques comme un compartiment à chaussures, des espaces de rangement et des ports USB-A et USB-C pour recharger ses appareils. Ces solutions de connectivité permettent d'utiliser plusieurs terminaux simultanément, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable pour le travail ou d'une tablette personnelle. Côté divertissement, chaque suite est équipée d’un écran haute définition de 18 pouces, conçu pour une expérience confortable depuis la position assise ou allongée, avec un revêtement antireflet de dernière génération.

Un service Premium Business repensé, plus personnalisé

La cabine est complétée par un service à bord repensé, axé sur une attention plus personnalisée. L’offre comprend des menus servis en plusieurs temps, une expérience café améliorée et une carte de boissons renouvelée, cohérente avec le positionnement premium. La gastronomie met en avant les produits locaux des régions desservies par LATAM, offrant une première immersion culturelle par les saveurs.

Cette approche vise à laisser le passager choisir son rythme : dîner rapidement pour maximiser le sommeil, ou étaler les prestations selon les préférences et les contraintes de décalage horaire. Le personnel de bord a reçu une formation spécifique pour anticiper les besoins sans être intrusif, garantissant une fluidité de service exemplaire. L’ensemble s’inscrit dans une logique de parcours plus fluide et plus premium, du sol à l’arrivée, où chaque détail compte pour réduire la fatigue liée au voyage.

Divertissement, ecokits et continuité premium au sol

LATAM renforce l’expérience par des détails à forte valeur d’usage. Les ecokits sont présentés dans des pochettes réutilisables et collectionnables dessinées par des artistes sud-américains, combinant utilité et connexion culturelle. Ces trousses de confort contiennent des produits de soin sélectionnés pour leur qualité et leur respect de l'environnement, soulignant l'engagement de la compagnie envers la durabilité.

Pour le divertissement, la compagnie s’appuie sur des partenariats avec Disney+, HBO Max et Paramount+ afin de proposer un catalogue riche et varié, comptant des centaines de films, séries et documentaires. Enfin, l’expérience Premium Business se prolonge au sol grâce à des services prioritaires et l’accès aux salons VIP. Ces salons offrent des zones de douche, des buffets gastronomiques et des espaces de travail silencieux, permettant au passager de commencer son voyage dans une sérénité totale, pour un parcours plus confortable et plus efficace avant l’embarquement.

LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier
Contact commercial
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com

Help Desk Commercial :
grp_salessupportfr@sac.latam.com

Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com

Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com


Lu 118 fois

Tags : LATAM Airlines
Notez

Brand news AirMaG

LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier

LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier
Sur un vol long-courrier, la différence ne se joue pas uniquement à l’arrivée, mais dans la qualité...
Dernière heure

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été

Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE POUR RECENTRAGE DE L’ACTIVITE DU DIRIGEANT : Fonds de commerce Agence de Voyages dans le département Val de Marne (94)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

AGENCE FRANCHISEE CLUB MED - Conseiller(e) voyages H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
Distribution

Distribution

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026
Partez en France

Partez en France

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
AirMaG

AirMaG

LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier

LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération

Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias