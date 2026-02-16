LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier

Cette nouvelle expérience Premium Business s’inscrit dans un programme de modernisation de 24 Boeing 787 (10 B787-8 et 14 B787-9) soutenu par un investissement de plus de 360 millions de dollars. Le projet comprend la mise à niveau des sièges, du divertissement à bord et des éléments de design. Ce renouvellement de flotte est l'un des plus ambitieux de l'histoire de la compagnie, visant à harmoniser le produit haut de gamme sur l'ensemble de son réseau transatlantique.



Le rétrofit est réalisé dans les bases de maintenance LATAM de São Carlos (Brésil) et Santiago (Chili), avec un déploiement progressif dont l’achèvement est prévu au second semestre 2026, selon l’ampleur des travaux effectués sur chaque appareil. Ce calendrier permet à la compagnie de maintenir ses opérations tout en injectant régulièrement de nouveaux appareils transformés sur ses routes les plus fréquentées au départ de l'Europe et des États-Unis.