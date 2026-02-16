LATAM Premium Business : plus d’intimité, un vrai lit à bord et une expérience pensée pour le long-courrier

Une modernisation d’ampleur sur Boeing 787
Cette nouvelle expérience Premium Business s’inscrit dans un programme de modernisation de 24 Boeing 787 (10 B787-8 et 14 B787-9) soutenu par un investissement de plus de 360 millions de dollars. Le projet comprend la mise à niveau des sièges, du divertissement à bord et des éléments de design. Ce renouvellement de flotte est l'un des plus ambitieux de l'histoire de la compagnie, visant à harmoniser le produit haut de gamme sur l'ensemble de son réseau transatlantique.
Le rétrofit est réalisé dans les bases de maintenance LATAM de São Carlos (Brésil) et Santiago (Chili), avec un déploiement progressif dont l’achèvement est prévu au second semestre 2026, selon l’ampleur des travaux effectués sur chaque appareil. Ce calendrier permet à la compagnie de maintenir ses opérations tout en injectant régulièrement de nouveaux appareils transformés sur ses routes les plus fréquentées au départ de l'Europe et des États-Unis.
La suite Premium Business : un espace personnel renforcé
Le cœur du produit repose sur les nouvelles suites Recaro R7 en Premium Business. L’objectif est clair : proposer un espace plus intuitif et plus confortable, en améliorant l’ergonomie, les rangements et la fonctionnalité au quotidien. Ces sièges ont été rigoureusement testés pour offrir une durabilité accrue et une sensation de "cocooning" immédiate.
Sur les avions rénovés, LATAM introduit des portes coulissantes, faisant du groupe l’un des premiers acteurs de la région à offrir ce niveau d’intimité. Cette évolution transforme la perception de la cabine : moins d’interruptions, plus de calme, et une “bulle” adaptée aussi bien au repos qu’aux phases de travail ou de lecture. L'ajout de ces parois privatives permet de s'isoler visuellement du passage dans les allées, créant ainsi une atmosphère de chambre privée à 10 000 mètres d'altitude, une caractéristique auparavant réservée aux segments de luxe absolu.
Lit à plat, accès direct au couloir et connectique complète
En Premium Business, le siège s’incline à 180° pour devenir un lit parfaitement plat, un atout déterminant sur les vols de nuit et les longues étapes. Cette position "full flat" garantit un alignement du corps propice au sommeil profond. Chaque passager bénéficie d’un accès direct à l’allée grâce à une configuration en 1-2-1, facilitant les déplacements sans gêner son voisin. Cette disposition spatiale est désormais le standard attendu par les clients exigeants, évitant l'inconfort d'enjamber un autre passager durant le vol.
La suite intègre des éléments pratiques comme un compartiment à chaussures, des espaces de rangement et des ports USB-A et USB-C pour recharger ses appareils. Ces solutions de connectivité permettent d'utiliser plusieurs terminaux simultanément, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable pour le travail ou d'une tablette personnelle. Côté divertissement, chaque suite est équipée d’un écran haute définition de 18 pouces, conçu pour une expérience confortable depuis la position assise ou allongée, avec un revêtement antireflet de dernière génération.
Un service Premium Business repensé, plus personnalisé
La cabine est complétée par un service à bord repensé, axé sur une attention plus personnalisée. L’offre comprend des menus servis en plusieurs temps, une expérience café améliorée et une carte de boissons renouvelée, cohérente avec le positionnement premium. La gastronomie met en avant les produits locaux des régions desservies par LATAM, offrant une première immersion culturelle par les saveurs.
Cette approche vise à laisser le passager choisir son rythme : dîner rapidement pour maximiser le sommeil, ou étaler les prestations selon les préférences et les contraintes de décalage horaire. Le personnel de bord a reçu une formation spécifique pour anticiper les besoins sans être intrusif, garantissant une fluidité de service exemplaire. L’ensemble s’inscrit dans une logique de parcours plus fluide et plus premium, du sol à l’arrivée, où chaque détail compte pour réduire la fatigue liée au voyage.
Divertissement, ecokits et continuité premium au sol
LATAM renforce l’expérience par des détails à forte valeur d’usage. Les ecokits sont présentés dans des pochettes réutilisables et collectionnables dessinées par des artistes sud-américains, combinant utilité et connexion culturelle. Ces trousses de confort contiennent des produits de soin sélectionnés pour leur qualité et leur respect de l'environnement, soulignant l'engagement de la compagnie envers la durabilité.
Pour le divertissement, la compagnie s’appuie sur des partenariats avec Disney+, HBO Max et Paramount+ afin de proposer un catalogue riche et varié, comptant des centaines de films, séries et documentaires. Enfin, l’expérience Premium Business se prolonge au sol grâce à des services prioritaires et l’accès aux salons VIP. Ces salons offrent des zones de douche, des buffets gastronomiques et des espaces de travail silencieux, permettant au passager de commencer son voyage dans une sérénité totale, pour un parcours plus confortable et plus efficace avant l’embarquement.
