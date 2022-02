LATAM Airlines lance une nouvelle gamme de kits de voyage

La nouvelle pochette de LATAM se distingue en étant conçue pour être réutilisable et polyvalente, avec un design changeant.



Conformément à son engagement d'éliminer les plastiques à usage unique, la trousse est livrée sans emballage, tandis que son contenu est plus respectueux de l'environnement, intégrant des matériaux réutilisables.



L'emballage des bouchons d'oreille est en papier kraft afin de minimiser l'utilisation de matières plastiques et les chaussettes et masques de nuit sont en plastique recyclé.



D'autre part, la trousse comprend des produits cosmétiques (crème pour les mains, baume à lèvres et serviette rafraîchissante) produits par Feito Brasil, une marque certifiée Entreprise B (certification qui reconnaît la gestion dans les domaines financier, social et environnemental) dont les valeurs se basent sur la durabilité.