Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Le site de Nantes est très étroit

de nature à améliorer la régularité et la fiabilité pour les voyageurs » tout en réduisant de « plus de 60% le bilan carbone de l’exploitation

Le nouveau site de maintenance et de remisage (SMR) de Nantes, destiné aux lignes Intercités Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon, sera conçu et réalisé par NGE. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de SNCF Voyageurs à la suite de l’attribution des deux lignes par l’État. «», précise le communiqué, ce qui a nécessité une optimisation poussée du plan de voies, avec des choix qualifiés de « frugaux et pragmatiques ».Le contrat a été signé en présence du Philippe Tabarot , du président-directeur général de SNCF Voyageurs, et de représentants de NGE, dont. Le groupement est composé exclusivement d'entités de NGE, parmi lesquelles NGE Bâtiment, NGE Fondations, TSO et NGE Multimétiers Bretagne Pays de Loire.Le site comprendra un atelier de maintenance avec voies sur potelet, une station-service, une station de lavage, des locaux techniques et un bâtiment tertiaire de 1 500 m², certifié HQE Bâtiment Durable niveau Excellent.Les études de conception ont démarré au printemps 2025. Les, avec un début des travaux programmé en juin 2028. La SNCF Réseau procédera à la mise à nu du site existant, et NGE prévoit éventuellement de réutiliser les rails et traverses en place.Financé intégralement par l’État via l’AFITF, le projet vise à soutenir « l’ambition d’excellence de qualité de service et d’accroissement de l’offre » portée par l’État. Le montant du marché s’élève à 54 millions d’euros, pour un aménagement total de 1,6 hectare. Christophe Fanichet souligne que ce site est «».Selon Jean Bernadet , cette référence illustre l’engagement du groupe pour la mobilité durable, avec une volonté affirmée de participer à « des opérations futures ».