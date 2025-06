Trenitalia : tout savoir sur la nouvelle ligne entre Paris et Marseille !

Ce n’est pas Jean-Pierre Nadir qui s’en plaindra.



Le fondateur de FairMoove, farouche opposant à une différenciation uniquement basée sur le prix, devrait saluer cette offre qui renoue avec une certaine idée du voyage.



Ces dernières années, les voyageurs ont vu l’offre se dégrader, tandis que les professionnels se livraient une véritable guerre des marges.



Ce que le secteur du tourisme a subi, le ferroviaire l’a aussi vécu, notamment avec l’essor de Ouigo. Ces trains à bas coût, qui réduisent au maximum l’espace pour les bagages afin d’ajouter des sièges, sont dans une logique de volume.



Trenitalia arrive donc sur Paris-Marseille avec une autre philosophie.



" Nous avons investi sur le plan humain, en embauchant 40 personnes à Marseille, et en ouvrant une boutique en gare après un million d’euros de travaux.



À cela s’ajoutent les efforts sur les rames réservées au sud de la France. Notre objectif est clair : offrir le meilleur service possible. Notre offre est à la fois alternative et complémentaire à celle de la SNCF.



Nous proposons plus de services, plusieurs niveaux de confort, dont une classe Executive avec sièges haut de gamme et boissons illimitées " détaille le patron de Trenitalia France.



Le train comprendra huit voitures, totalisant 457 sièges, répartis en trois classes, chacune dédoublée, entre un espace Allegro, plus vivant et familial, et un espace Silenzio, pour ceux qui préfèrent le calme.



La première classe nommée Standard, l’équivalent de la classe économique en avion, propose des sièges en " éco-cuir, " de larges espaces pour les bagages, des prises, ainsi qu’un Wi-Fi gratuit et " débridé ", donnant accès à une plateforme de 400 heures de divertissement.



Les tarifs démarrent à 27 euros.



Il faut compter 10 euros de plus (soit 37 euros) pour voyager en classe Business.