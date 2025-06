Trenitalia : "le marché des agences est stratégique" [ABO]

Sur nos trains à grande vitesse, Trenitalia propose 3 classes de réservation : la classe standard qui est l'équivalent de la seconde classe, la classe Business qui équivaut à la Première et la classe Executive qui s'apparente à la classe Business aérienne.



La Classe Executive compte uniquement dix sièges isolés par voiture et un service de restauration compris dans le tarif et servi à la place. Les fauteuils peuvent s'incliner et se tourner dans le sens de la marche.



En classe Business, une collation de bienvenue est également offerte et servie à la place. Elle comprend une boisson chaude, une boisson froide et un snack salé ou sucré. Enfin, nous proposons à la clientèle corporate une salle de réunion d'une capacité de deux à cinq personnes, sur réservation, dotée d'écrans et de toute la connectique nécessaire.



Dans toutes les classes, le Wifi est accessible. En classes Standard et Business, nous proposons deux ambiances Silenzio, ambiance calme, et Allegro, pour les familles ou les groupes. Enfin chaque siège est doté d'une prise de courant. Le service de restauration se fait à la place, grâce à une personne qui passe avec un chariot dans les wagons.