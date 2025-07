Pascal Savary (Atream) nous a quittés

C’est avec une profonde émotion que l’Alliance France Tourisme a appris le décès brutal de Pascal Savary, président-fondateur d’Atream et vice-président de l'organisation.



"Figure majeure de l’investissement touristique en France et en Europe, Pascal Savary aura consacré une grande partie de sa vie professionnelle à structurer une filière si importante pour notre économie, convaincu que le tourisme est une industrie de proximité créatrice d’emplois, de valeur et d’équilibre territorial.



À la tête d’Atream, il a accompagné pendant plus de quinze ans le développement de nombreux projets emblématiques. Visionnaire, il plaidait avec constance pour une mobilisation accrue de l’épargne privée en faveur de l’investissement durable dans les infrastructures touristiques.

Ses convictions fortes, qu’il défendait avec rigueur et passion, ont marqué les travaux de l’Alliance. Il avait encore récemment partagé sa vision avec clarté et engagement lors du colloque organisé au Sénat le 3 juillet dernier.