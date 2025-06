Alexandre Ranque nous a quittés

Il a également eu une agence aux Angles et à Gap au cours de sa carrière. Franchisé Thomas Cook, il avait vécu le séisme de la faillite du géant du tourisme.



Alexandre Ranque s'était aussi engagé au sein des Entreprises du Voyage. Il a notamment occupé le poste de Vice-président de la Provence au sein des EDV Méditerranée, et a été élu au Conseil des Distributeurs il y a quelques années.



TourMaG présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.