Exclusif : Adam Oubuih futur directeur général d'Atout France ? [ABO]

la ministre de la Fusion".

"Il faut bien vérifier si nous sommes dans la cible de l'ensemble des missions premières. Il y a une mission nationale, qui est la mission d'observation. Puis la mission de labellisation, très importante. C'est aussi la transparence et le gage de qualité que nous assurons à nos touristes.



Mais aussi la mission d'ingénierie et la mission de promotion, et notamment de promotion à l'international. Et c'est là où je concède que nous pouvons avoir des rapprochements et des synergies avec Business France, par exemple, dans le partage des locaux, afin de rationaliser l'argent public. Ça, c'est évident."

Le dossier a été repris en main depuis l'arrivée de Nathalie Delattre , Ministre déléguée du gouvernement actuel, et chargée du Tourisme.A l'occasion des Rendez-vous France à Lyon en avril dernier, elle avait précisé qu'elle ne serait pas "Elle avait également rappelé qu'une mission d'appui a été engagée pour auditer l'agence lancée il y a 15 ans. Elle avait précisé :Les conclusions de cet audit, attendues cet été, pourraient coïncider avec la nomination du nouveau directeur général qui sera alors en charge de mettre en oeuvre un futur plan d'action. Reste à attendre la validation par le conseil d'administation.