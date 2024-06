Atout France : Rose-Marie Abel assurera l'intérim après le départ de Caroline Leboucher

En parallèle, fin mai, Atout France a dévoilé, à l’occasion du séminaire des membres du Comité de Direction, qui s'accompagne d' une série de nominations. A compter du 1er juillet 2024, le réseau international d’Atout France ne sera plus structuré en 4 zones, mais en(Allemagne, Pologne, Autriche et Suisse)(Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni et Irlande, Scandinavie et Pays Baltes)(Belgique, Pays-Bas, Luxembourg)(Chine, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Asean)(Espagne et Portugal, Italie et Grèce, Mexique, Brésil et Amérique du Sud)(Emirats Arabes Unis / Proche et Moyen-Orient / Israël / Afrique du Sud, Australie, Inde, Russie).Déjà directrice par intérim du bureau de représentation d’Amsterdam pour les Pays-Bas depuis le 1er novembre 2023,est nommée directrice régionale Bénélux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). Elle est également directrice du bureau de représentation en poste à Bruxelles.De son côté, depuis le 1er juin,est le nouveau directeur régional Allemagne, Pologne, Autriche, Suisse et Europe centrale, également directeur du bureau de représentation en poste à Francfort, et toujours directeur du bureau de représentation Suisse par intérim.A partir du 1er juillet 2024, les autres directeurs régionaux prendront leurs fonctions :en tant que directrice régionale Chine, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Asean et directrice du bureau de représentation en poste à Pékin.au poste de directeur régional Espagne et Portugal, Italie et Grèce, Mexique, Brésil et Amérique du Sud et directeur du bureau de représentation, en poste à Madrid.en tant que directeur régional Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni et Irlande, Scandinavie et Pays Baltes, directeur du bureau de représentation en poste à New York, et qui assure l’intérim du poste de directeur du bureau de représentation du Royaume-Uni et Irlande depuis le 1er juin 2024.au poste de directrice régionale Emirats Arabes Unis / Proche et Moyen-Orient / Israël / Afrique du Sud, Australie, Inde, Russie en poste à Dubaï, et directrice par intérim du bureau Australie.