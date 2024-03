En 2025, Atout France devra-t-il faire avec les moyens du bord ? 🔑

Sur la partie transformation, nous allons lancer les derniers appels à manifestation d'intérêt (AMI, ndlr) et en parallèle, valoriser, au fur et à mesure, les résultats des différents appels à manifestation d'intérêt du Plan Destination France lancés en 2022 et 2023. 14 millions d'euros sont mobilisés au total sur ce volet.



De son côté, France Tourisme Ingénierie est toujours là et a réuni, lors d'un séminaire la semaine dernière, l'ensemble des destinations et des porteurs de projets structurants accompagnés par ce programme, qui engage 18 régions.



Ensuite, sur le volet montagne, nous comptons 25 stations engagées dans le cadre du plan Avenir Montagnes et un partenariat étroit avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des territoires, et le ministère de la Culture pour le volet « Rénover le patrimoine ».



Mais la grande nouveauté, au-delà du tableau de bord dédié au tourisme durable, sera le lancement d'un centre de ressources baptisé « France Tourisme durable », mis en ligne courant avril et qui sera enrichi, dans un second temps à l'automne.



Il aura pour vocation de donner à la fois aux territoires et aux acteurs privés, des clés d'autodiagnostic pour leur permettre de faire le point sur leurs avancées en matière de transformation durable et leur fournir des préconisations personnalisées - à partir des différentes ressources identifiées et consolidées - sur les aides disponibles, les dispositifs nationaux ou régionaux (études clientèles, labels, dispositifs d’appui à l’investissement, guides et formations, bonnes pratiques), les actions à mener, etc.



Bonnes pratiques, solutions innovantes et témoignages seront mis en avant. Nous avons déjà eu de très bons retours sur les pré-tests effectués avec des panels de professionnels, à la fois sur le principe, sur l'utilité de ce futur outil, et puis dans sa réalisation.

En effet, pour Atout France, il est important d'accélérer sur cette partie de transformation de l'offre, notamment durable, parce que nous devons répondre à l'objectif fixé par le Président de la République d'être la destination de référence en matière de tourisme durable à l'horizon 2030.



C'était l'ambition du Plan Destination France et nous sommes mobilisés à la fois sur les données - y compris la prospective et les études - et sur l'accompagnement de l'offre touristique grâce à tous les leviers : formation, innovation, ingénierie, appui-conseil, qualité avec les différents labels du tourisme. Et puis enfin, la valorisation et l'information des publics sur cette offre.