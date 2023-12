Atout France jette les bases du tourisme en 2040

Décrits par Hugo Alvarez, sous-directeur Observation, Prospective et Stratégie chez Atout France, les quatre scénarios qui ont été élaborés pour éclairer les transformations de la filière ne se réaliseront peut-être pas, mais l’idée est surtout de convaincre les décideurs qu’il existe encore des leviers, des possibilités d’agir sur « des sujets qui nous dépassent ».



Ces quatre scénarios sont les suivants. Tout d’abord un « village mondialisé » avec en 2040 l’avènement d’un tourisme durable, mondialisé et démocratisé.



Ensuite, les « élites globalisées », un scénario qui voit un tourisme mondialisé, réservé à une élite dans un monde ouvert mais hostile.



Troisième scénario, des « territoires communautaires » qui prônent un tourisme démocratisé et fortement régionalisé.



Enfin, une « archipellisation du monde » avec en 2040 un tourisme contraint, régulé et limité à la proximité.



Rappelons-nous bien qu’il n’existe pas de bonne réponse aux enjeux de demain, uniquement des possibilités.



Sans avoir vraiment été discutés lors de cet évènement Atout France, ces scénarios sont traduits en impact avec des estimations de flux touristiques compris, selon les cas, entre 30 millions et 120 millions de touristes internationaux en France. Et de 180 millions à 375 millions voyages domestiques en France.



Les participants sont repartis avec un document synthétique devant leur permettre « d’ouvrir des pistes de réflexion pour anticiper des évolutions possibles, de s’y préparer et d’en décliner des plans d’action pour se positionner sur les trajectoires les plus souhaitables ».