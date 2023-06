Il faut encourager au maximum tous les progrès techniques qui visent à décarboner le transport aérien. L’avion à hydrogène est sans doute la promesse la plus crédible même si cela va prendre du temps et qu'il faudra aussi compter sur le temps d'amortissement des flottes actuelles et de leur renouvellement.Mais il ne faut pas miser uniquement là-dessus. Il y a des choses qui sont déjà possibles pour réduire de manière immédiate les émissions : réduire le temps de taxis au sol, réorganiser les planning de vols, réduire les escales, poser la question de la multimodalité...Il y a des déplacements aériens insensés, par exemple, les très courts courriers qui sont déficitaires pour les compagnies aériennes qui amènent les passagers vers les hubs. Ces trajets pourraient être remplacés par le train.Il y a une nécessité de travailler entre le train et l’avion. Il faut arrêter d’avoir cette concurrence.Si la France veut vraiment réduire ses émissions elle pourrait se séparer de tous les territoires et départements d’Outre Mer. Aujourd’hui certains voyageurs font des navettes régulières et très fréquentes entre Paris et les Outre-mer, conséquences de la manière dont on a géré la continuité territoriale entre la métropole et les DOM-TOM.Aux Etats-Unis, les émissions du secteur aérien sont largement dus aux vols domestiques et à l’inexistence d’un TGV sur la Côte Est entre Boston et Washington et sur la côte Ouest entre San Francisco et San Diego.Si ces deux lignes à grande vitesse existaient, cela résoudrait une grande partie du problème mais cela mettrait aussi les compagnies américaines en faillite. Elles font du lobbying pour que ce train ne voit jamais le jour.Si American et Delta se mettaient dans la tête qu’elle pourrait devenir des compagnies de transport et pas juste des compagnies aériennes et qu’elles pourraient opérer des TGV sur la côte Ouest et Est, ce serait une grande avancée.Le problème de l’aérien, c'est que moins de 20% de la population mondiale ont pris l’avion dans leur vie. Un des impératifs sociaux c’est de permettre à plus de personnes d’avoir accès à ce moyen de transport. Il faut donc regarder les lignes dont le bénéfice social me paraît très discutable par rapport au train. "