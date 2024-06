Hurtigruten, la compagnie n°1 pour voir les Aurores Boréales

Il n’y a pas de meilleur endroit que le pont d’un navire Hurtigruten en Norvège pour observer les Aurores Boréales. Avec 22 escales sur 34 au nord du Cercle Polaire et des départs presque quotidiens, embarquer à bord de l’Express Côtier maximise les chances d’observer les Aurores Boréales. Quant à elle, la croisière Signature La Ligne du Cap Nord offre des journées entières d’escale à Tromsø, Alta et au Cap Nord.

N’attendez plus pour proposer les Aurores Boréales à vos clients, c’est le moment de réserver !



Rédigé par HURTIGRUTEN le Lundi 10 Juin 2024

Qu’est-ce qu’une Aurore Boréale ?







Ce spectacle de lumière que nous pouvons admirer de la Terre est causé par des particules chargées électriquement venues de l’espace, et pénétrant dans la haute atmosphère terrestre à très grande vitesse.



Quand peut-on les voir ? C’est en automne et en hiver, de septembre à mars, lorsque le ciel arctique est suffisamment sombre, que le spectacle peut être apprécié dans les meilleures conditions.



C'est le moment d'aller les observer Le physicien solaire Pål Brekke, de l’Agence spatiale norvégienne, nous apprend que le maximum solaire de 2024 à 2026 donnera lieu aux « apparitions les plus fréquentes et les plus impressionnantes d’Aurores Boréales ». Le prochain maximum solaire ne se produira que dans 11 ans.



En pole position Contrairement à l’Islande, le nord de la Norvège se trouve au-dessus du Cercle Arctique. Il se situe directement sous la zone aurorale, où les Aurores Boréales peuvent apparaître plusieurs fois au cours d’une même nuit.



Des aurores plus intenses et plus brillantes en mer Le fait d’être en mer, loin de la pollution atmosphérique et lumineuse de la terre, signifie que la visibilité et l’éclat des Aurores Boréales sont bien meilleurs. Nous éteindrons même les lumières sur le pont d’observation.



Une demande grandissante Cyril Casanova, Responsable Commercial de Hurtigruten, livre ses impressions sur les Aurores Boréales : « Depuis une dizaine d’années la demande pour des croisières en hiver ne cesse de progresser.



Et les agences ont compris qu’il existe une alternative au séjour multi-activités à proposer à leurs clients et qu’une croisière Hurtigruten est idéale pour apercevoir les aurores boréales que ce soit en famille, entre amis ou en solo.



Car nous proposons également de nombreuses excursions optionnelles comme des safaris en motoneige, des sorties en raquettes ou des balades en traîneau à chiens.



C’est en tous cas le message que j’essaie de faire passer pendant mes tournées en rappelant aux agents de voyages que des tarifs spéciaux très avantageux leur sont accordés (réservation à partir de 4 mois avant le départ, supplément single offert, etc).

Et nous avons de nombreux partenaires qui ont pu faire le voyage entre Bergen et Kirkenes à cette période de l’année. Ils sont aujourd’hui de vrais ambassadeurs.



J’ai eu la chance moi aussi d’apercevoir les Aurores Boréales à plusieurs reprises, que ce soit en naviguant à bord de l’Express Côtier ou dernièrement à bord du MS Trollfjord sur La Ligne du Cap Nord et je conseille à tout le monde de tenter l’aventure ».



Nos voyages pour observer les Aurores Boréales ● A la recherche des Aurores Boréales avec accompagnateur français

Voyage Original sur l’Express Côtier 13 jours/12 nuits avec vols inclus

Départs d’octobre 2024 à mars 2025 ou d’octobre 2025 à mars 2026

A partir de 2 920€ TTC par personne



● La Ligne du Cap Nord

Croisière Signature à bord du MS Trollfjord - 14 jours/13 nuits

Présence française à bord

Départs de Bergen ou Oslo entre décembre 2024 et mars 2025

A partir de 3 130€ TTC par personne

► -50% sur la 2e personne pour toute réservation avant le 30 juin



La promesse des Aurores Boréales Si aucune Aurore Boréale ne fait d’apparition visible depuis le navire au cours d’un voyage de 11 jours ou plus entre le 20 septembre et le 31 mars, un voyage de 6 ou 7 jours est offert sur l’Express Côtier l’année suivante (voir conditions sur hurtigruten.fr ).

Contacter HURTIGRUTEN



Service Réservation au 01.84.88.02.22

Lu 200 fois Notez

Dans la même rubrique : < > MSC Croisières propose un large choix d’itinéraires aux Caraïbes pour cet hiver Vous ne voudrez plus partir en vacances autrement lorsque vous découvrirez l'expérience de la croisière avec Celebrity Cruises