Été 2027 | les croisières PONANT EXPLORATIONS sont ouvertes à la vente : découvrez trois itinéraires inédits !

La fraîcheur de la brise marine en été !

Irlande, Baltique, Scandinavie, îles de l’Atlantique, golfe de Gascogne et péninsule Ibérique

La mer Baltique et ses cités au riche patrimoine, l’incomparable Scandinavie des fjords, les archipels isolés des îles Britanniques, entre héritage celtique et faune sauvage : la tempérée Europe du Nord reste une destination de choix en été. Plus au sud, les Canaries et Madère séduisent par leurs paysages volcaniques époustouflants. Enfin, les rivages du golfe de Gascogne, du Pays basque aux cités fortifiées de la façade atlantique, proposent leurs savoureux terroirs et leurs escales pleines de charme ou de caractère.Trois itinéraires inédits en « slow cruising » — conçus pour profiter au maximum des activités estivales durant les escales — ont été développés sur ces destinations par les experts PONANT :Aux villes gasconnes de caractère succèdent les paysages verdoyants de la façade atlantique de l’Espagne et du Portugal. Visites culturelles (dont Compostelle), expériences gastronomiques, randonnées, balades à vélo… Enrichissant et rafraîchissant !Bordeaux-Lisbonne, départ le 15 août 2027 à bord du Boréal, 10 jours/9 nuits