Commandant Charcot (Ponant) : Arctique ou Antarctique ?

On change d’hémisphère. Cap sur l’Antarctique, « Dans le sillage de Jean-Baptiste Charcot » (du 2 janvier au 17 janvier 2026) l’explorateur français.



« Quand on descend vers le Sud, on retrouve souvent de belles conditions météo, meilleures que dans le Nord de la péninsule » , souligne le commandant Stanislas Devorsine.



Tout au long du voyage, une équipe de passionnés retracent les exploits des premiers aventuriers en les agrémentant de leurs connaissances approfondies sur la faune et les paysages.



« On y va pendant l'été austral. Plus on va au sud, plus on entre dans un anticyclone. Cet année, on a a vu des Phoques de Ross », s’enthousiasme le commandant qui met en avant les activités comme le kayak, les randonnées à pied ou en raquettes le plongeon polaire ou encore les excursions en zodiac proposées sur l’itinéraire « Entre deux continents, terres inexplorées d’Antarctique » (départ le 16 janvier 2026, 31 jours – 29 nuits).



Grâce à des guides de haute montagne, les passagers les plus entraînés peuvent aussi faire de longues randonnées, « certaines peuvent être assez engagées ». Cette croisière peut aussi s’enchaîner et permettre ainsi aux passagers de vivre une circumnavigation du continent austral au départ d’Hobart, en Australie, vers Cape Town, en Afrique du Sud, une première pour le Charcot (28 jours, à partir du 17 février).



Il faut compter a minima 20 000 euros pour vivre de telles expériences. On le redit : le voyage d’une vie.