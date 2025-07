Alpes-Maritimes : le préfet attaque le nouvel arrêté anti-paquebots géants d’Estrosi

l'urgence climatique, la protection de la biodiversité marine, la promotion d'un tourisme raisonné et la protection du patrimoine ».

Le préfet des Alpes-Maritimes contre-attaque. Alors que la Métropole de Nice a publié un nouvel arrêté limitant sévèrement les escales de navires de croisière, l’État saisit le tribunal administratif.signé par Christian Estrosi le 9 juillet - et applicable dès ce vendredi 11 juillet -qui était parti à l’abordage le jeudi 3 juillet du Voyager of The Seas, justifie cet arrêté au nom de «