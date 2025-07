Celebrity Xcel dévoile 4 nouveaux espaces à bord

Le "", conçu dans un esprit rooftop, redéfinit l’environnement piscine en mer. Avec ses zones ombragées élargies et un service de "pool valet", il propose aux passagers des. Une option VIP est disponible grâce à des "cabanas" privées avec service dédié. La dernière journée de chaque itinéraire dans les Caraïbes se distingue avec le "Poolest Day EverSM", un événement inspiré des ambiances caribéennes incluant musique live, DJ sets, spectacles improvisés, jeux, cocktails exclusifs, et en soirée la fête "Shine the Night", avec amuse-bouches raffinés et cocktails premium.Le divertissement nocturne est prolongé par "", un espace réservé aux adultes, ouvert 24h/24, et éclairé par des néons. Il accueille des jeux rétro comme Pac-Man, NBA Showtime et Golden Tee, ainsi que baby-foot, fléchettes, billard et shuffleboard. Une salle privatisable et modulable permet aussi des activités de groupe telles que karaoké ou simulateur de golf.Le spa du Celebrity Xcel , le plus complet de la flotte, propose plus de 120 soins dans un espace agrandi. Il comprend une "", un bassin hydromassant avec chaises longues chauffantes, et le "Vitamin D DeckSM", un pont réservé aux clients des Thermal Suites, avec boissons non alcoolisées offertes. Le spa dispose également d’un bar à bulles, d’une boutique interactive, et d’un Skin Lab avec diagnostic de peau personnalisé.