Celebrity Cruises accélère avec des projets ambitieux pour l’avenir

Celebrity Cruises a su trouver au fil des années un positionnement qui la rend unique sur l’industrie des vacances en mer et des vacances tout court. Un savant mélange de luxe moderne à bord de navires équilibrés, sans agglomération, où le design, le service, le bien-être et la gastronomie restent les maitre-mots. Tout en conservant une approche travaillée de la destination, avec des itinéraires souvent riches en culture et histoire, avec des escales longues et des nuitées pour une meilleure immersion dans la destination. « Rien n’est comparable à une croisière Celebrity » est devenu le leitmotiv marketing de cette compagnie qui conquiert le cœur de ses clients, car chez Celebrity les fameux Net Promotor Score (qui mesurent la satisfaction des clients sur un modèle universel) sont supérieur à 60, une note qui positionne la marque au niveau de références comme Apple ou Porsche. Et pour parfaire la reconnaissance de la « qualité Celebrity », la compagnie vient d’être consacrée de nouveau le mois dernier par le très sélect Forbes Travel Guide, un équivalent du Guide Michelin pour le Travel : outre une distinction prestigieuse pour son restaurant Fine Cut Steakhouse – 4 étoiles et la mention "recommandé" – pas moins de quatre navires de la compagnie Celebrity ont été consacrés par Forbes comme étant des meilleurs « hôtels » au monde.