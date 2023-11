Celebrity Cruises dévoile son programme été 2025 - hiver 2026

On retrouvera par ailleurs, le Celebrity Infinity et le Celebrity Constellation en Grèce et en Turquie avec respectivement,, des itinéraires de 7 nuits au départ d'Athènes et des itinéraires de 10 et 11 nuits en Italie et en Croatie au départ de Rome et de Ravenne.A noter que lenaviguera toute l'année en Europe, avec des croisières de 10 et 11 nuits au départ d'Athènes (Le Pirée)Il sera également possible d’enchaîner les croisières de 9 et 10 nuits à bord. Le navire emmènera les passagers le long de la Riviera italienne, dans les îles grecques, près des côtes françaises et poursuivra son itinéraire en Espagne et au Portugal. Il consacrera plus de temps aux escales, pour l’exploration et la découverte des ports visités. Deux jours d’escale à Istanbul, à proximité de Florence et Lisbonne sont prévus.Leproposera, de son côté, quatre nouvelles croisières de 7 nuits autour de l'Islande pour les mois de juillet et août 2025. Ces itinéraires au départ de Reykjavik, permettront de découvrir d'anciens glaciers, des paysages et des sources d'eau chaude, ainsi qu'un nouveau port, Djúpivogur, où se trouvent les plages de sable noir et les icebergs de Diamond Beach.Celebrity Cruises fera également son retour à Amsterdam en 2025,qui naviguera au cœur des Pays-Bas à la découverte des moulins à vent, des champs infinis de tulipes, des canaux d'Amsterdam, des bières artisanales locales et autres musées.des croisières de 12 et 13 nuits "Le meilleur de la Scandinavie", avec des destinations telles que l'Estonie et la Finlande, et des nuitées à quai à Stockholm et Copenhague., y compris pour les Caraïbes, plus tard dans l'année. A cet effet, pour l'hiver 2025-2026, la compagnie positionnera neuf navires dans quatre ports différents de Floride.Enfin, elle proposera des itinéraires, insolites ou secrets en Asie, avec davantage d’immersion dans les destinations et des nuitées à quai