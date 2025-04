Cruisepro devient aussi la référence sur les croisières de luxe

Azamara est la marque qui monte sur le segment des croisières les plus prestigieuses. Azamara est une compagnie de croisière de luxe reconnue pour sa large sélection de "Destination Immersion®" qui offre plus de temps et donc plus de possibilités pour découvrir les escales visitées. La compagnie opère une flotte de quatre navires de charme, style boutique hôtel : Azamara Journey®, Azamara Quest®, Azamara Pursuit®, et le tout dernier, Azamara Onward. Ces navires de petite capacité peuvent accoster dans de nombreux ports à travers le monde où d’autres ne vont pas. Azamara œuvre à faire évoluer le voyage en mer en s’engageant à toujours proposer les expériences les plus immersives possibles à ses clients grâce à des séjours plus longs, des amplitudes horaires plus grandes en escale, des appareillages en soirée et des nuits à quai plus nombreuses et aussi des excursions nocturnes pour une expérience de voyage plus complète, plus authentique et exceptionnelle. Les pourboires, une grande sélection de boissons et des événements culturels privatisés sont inclus dans le prix de la croisière.