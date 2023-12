Celebrity Cruises : le Celebrity Ascent a pris la mer

• The Retreat : station balnéaire à bord, espace exclusivement réservé aux occupants des suites comporte un pont supérieur sur deux niveaux

• Des hébergements modernes : de la villa en duplex avec piscine privative à la cabine avec balcon et “Infinite Veranda”

• Un Rooftop Garden et un Resort Deck doté de piscines en porte-à-faux uniques en leur genre

• Le Sunset Bar à l’arrière du navire et ses multiples terrasses sur plusieurs étages

• Un programme de divertissements comprenant une nouvelle expérience nocturne

• Resort Deck, six nouveaux spectacles, des jeux interactifs

• Un tout nouveau casino proposant de nouveaux jeux

• Une nouvelle terrasse pour dîner en extérieur au restaurant Blu, le restaurant proposant une carte réservé exclusivement aux passagers Aqua Class

• Le restaurant Le Voyage du chef Daniel Boulud dont le design a été repensé

• Et le retour du Magic Carpet®, une plateforme flottante en porte-à-faux sur laquelle les passagers pourront déguster des cocktails ou dîner en profitant d’une vue sur l’océan