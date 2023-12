Six Senses débarque aux Caraïbes

Les plats issus de la terre et de la mer sont exotiques, frais et fruités. Le restaurant, SeaFire, est le lieu où " la créativité, l'expérimentation et l'émotion s'unissent ", commente Six Senses dans un communiqué. Il est équipé d'un bar à crudités et d'un grill au feu de bois.



Au Callaloo, le restaurant ouvert toute la journée, les clients pourront profiter d'une cuisine de la ferme à la table et de l'interprétation par le chef de plats traditionnels.



Le Panquai Breeze Bar, situé au bord de la piscine, sert du Churrasco, le plat traditionnel sud-américain.



Pour se rafraîchir, rendez-vous au café Scoop, où des glaces seront proposées.