Six Senses se renforce dans le bien-être

Ce sera la première retraite dédiée au bien-être de la marque.



Six Senses, membre du groupe IHG Hotels & Resorts, vient d'intégrer dans son portefeuille un nouvel établissement, dans les contreforts de l'Himalaya, en Inde : Vana, un établissement déjà très apprécié et bien établi.



"L'éthique consiste à plonger les clients dans un voyage de bien-être personnalisé où la sagesse ancienne rencontre l'innovation" , précise le communiqué du Groupe.



Si ce nouvel établissement sera dédié à des retraites bien-être, l'ayurveda, le yoga, la médecine tibétaine et les thérapies de guérison naturelle y seront combinés à un riche programme d'activités quotidiennes et à un soutien personnalisé.



"Des aliments nourrissants, dont un restaurant spécialisé dans l'Ayurveda, des thérapies, dont l'acupuncture, la réflexologie et l'alignement naturel, et une équipe au grand cœur complètent la retraite" , précise encore Six Senses.



"Même si vous êtes un habitué des retraites, chacun est unique ; par conséquent, Six Senses Vana aborde votre santé et votre bien-être d'une manière qui vous est propre" , promet le directeur général, Jaspreet Singh.