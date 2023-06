Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Laissez-vous guider au Luxembourg avec notre présentatrice Annick Goerens lors de discussions passionnantes entre nos invités, experts du tourisme, dans un cadre en totale harmonie avec la nature. Ensemble, nous explorerons les aspects voyage, lifestyle et professionnel dans la région des trois frontières, tout en découvrant la culture gastronomique et viticole du Grand-Duché.Durant cette diffusion, participez à notre jeu-concours et tentez de remporter des prix exceptionnels, dont un week-end immersif au Luxembourg.Au cœur du centre de protection de la nature Biodiversum, dans la réserve naturelle Haff Réimech, les thèmes abordés seront les suivants :Vivre et préserver des trésors naturelsL'Europe en miniatureLe Luxembourg, pays des saveurs