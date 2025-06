E-visa, assurance, délais : tout ce qu'il faut savoir pour un voyage en Tanzanie

TourMaG - Vous avez constaté des retards dans la délivrance des e-visas pour la Tanzanie, que conseillez-vous ?



Nicolas Le Page : Nous conseillons vivement aux voyageurs ou agents de voyages en charge des formalités de leurs clients de soumettre leur demande de visa électronique le plus tôt possible. En effet, le visa est valable à compter de la date d’arrivée indiquée lors de la demande, il n’y a donc aucun inconvénient à anticiper.



En cas de non-approbation du e-Visa avant le départ, il est recommandé de se présenter au comptoir "e-Visa" à l’arrivée en Tanzanie en présentant l’"Application ID" reçu au moment de l’enregistrement de la demande, ainsi que, si possible, le reçu de paiement. Cela permet actuellement d’obtenir le visa sur place sans frais supplémentaires, à condition que la demande ait été valablement soumise en amont.



Il est important de souligner que les demandes sont le plus souvent traitées en fonction des dates de voyage mentionnées : il n’est donc pas rare que les visas soient délivrés quelques jours, voire quelques heures seulement avant le départ, ce qui peut naturellement générer de l’inquiétude sans que cela signifie pour autant un rejet.



Il est enfin à noter que les autorités ont récemment annoncé des améliorations à venir du système e-Visa, destinées à fluidifier le traitement des demandes et à réduire les délais. Au vu du succès de la destination, cela constitue une évolution encourageante pour les voyageurs et les agents de voyages.