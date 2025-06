Liste noire Tanzanie : les compagnies étrangères en renfort ?

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les opérateurs concernés, plus largement, avec l’ensemble du secteur, pour tenter de faire remonter les informations.



C’est une situation complexe, car c’est une décision prise au niveau européen. Cela a évidemment des conséquences importantes pour nous. Nous sommes tous mobilisés pour réagir ensemble, dans ce contexte, le travail de lobbying est essentiel."

Un important lobbying a été activé dans plusieurs pays européens, dont la France. Les Entreprises du Voyage, le SETO, l'ECTAA et des professionnels spécialistes de ces destinations sont montés au créneau pour tenter de faire bouger les lignes et de trouver des solutions.Lors de l'Assemblée générale des Entreprises du Voyage qui se tenait, le 18 juin 2025 à Paris, Valérie Boned , sa présidente a précisé : La Tanzanie a accueilli, en 2024, plus de 2 millions de visiteurs étrangers.