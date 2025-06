Liste noire : c'est confirmé, la Tanzanie accorde des droits de trafic à Qatar et Ethiopian

La TCAA précise que les compagnies aériennes tanzaniennes locales ont reçu une autorisation réglementaire pour coopérer avec des compagnies aériennes enregistrées à l’international via des accords de partage de code. "Cela permettra la poursuite des opérations à destination de la Tanzanie, sans interruption."



L'autorité en charge du transport aérien tanzanien rappelle également que la décision de l’UE n’affecte pas les compagnies aériennes enregistrées hors de Tanzanie.



"Nous encourageons donc le public voyageur à ne pas annuler ses réservations de voyage vers la Tanzanie à la suite de cette annonce de l’UE." ajoute la TCAA.



La TCAA mène actuellement une série de consultations avec les opérateurs locaux, les professionnels du tourisme et les partenaires au développement. L’objectif : coordonner les actions et limiter les éventuels impacts sur le secteur.



Le gouvernement tanzanien, par l’intermédiaire de la TCAA et du ministère des Transports, poursuit aussi ses discussions avec Bruxelles. Ces efforts visent à lever les restrictions européennes sur la sécurité aérienne et à retirer la Tanzanie de la liste noire de l’UE.